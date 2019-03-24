Son Dakika Haberleri: Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası Sona Erdi

12 dakika önce

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan ve bu yıl Ordu'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası Sona Erdi, System.String[]
Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan ve bu yıl Ordu'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi.

300 sporcunun kilolarında dereceye girmek için mindere çıktığı müsabakalarda heyecan yine en üst seviyedeydi. Milli takıma seçilmek için çok önemli bir kriter olan Türkiye Yıldızlar güreş Şampiyonası'nın son gününde repesaj, 3/5 ve final müsabakaları gerçekleştirildi. Şampiyonada 45 kiloda Ankara TEDAŞ'tan Tolga Özbek, 48 kiloda Koç Kağıt'tan Yusuf Demir, 51 kiloda İstanbul büyükşehir Belediyespor'dan Eray Şimşek, 55 kiloda Ankara TEDAŞ'Tan Süleyman Konak, 60 kiloda Ankara TEDAŞ'tan Alihan Öksüz, 65 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan İsmet Çiftçi, 71 kiloda Ordu Büyükşehir Belediyespor'dan M. Halit Özmuş, 80 kiloda Antalya ASAT'tan İsmail Küçüksolak, 92 kiloda Antalya ASAT'tan Ömer Ağtaş, 110 kiloda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'dan M. Emin Demir sıkletlerinde birinci oldular.

Şampiyonada Ankara TEDAŞ, 130 madalya ile takım halinde birincilik elde etti. Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü 124 madalya ile ikinci olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor da toplam 91 madalya ile üçüncülüğü aldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:56 Kaynak: İHA

Ordu, Türkiye, Spor
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