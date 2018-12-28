Türkiye, Yılın 11 Ayında, Geçtiğimiz Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 22,25 Artışla 37 Milyon 537 Bin...
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Türkiye, yılın 11 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 22,25 artışla 37 milyon 537 bin 696 yabancı ziyaretçi ağırladı.
Türkiye
, yılın 11 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 22,25 artışla 37 milyon 537 bin 696 yabancı ziyaretçi ağırladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:03 Kaynak: AA
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