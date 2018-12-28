Son Dakika Haberleri: Türkiye, Yılın 11 Ayında, Geçtiğimiz Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 22,25 Artışla 37 Milyon 537 Bin...

Türkiye, Yılın 11 Ayında, Geçtiğimiz Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 22,25 Artışla 37 Milyon 537 Bin...

41 dakika önce

Türkiye, yılın 11 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 22,25 artışla 37 milyon 537 bin 696 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Türkiye, Yılın 11 Ayında, Geçtiğimiz Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 22,25 Artışla 37 Milyon 537 Bin..., System.String[]
Türkiye, yılın 11 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 22,25 artışla 37 milyon 537 bin 696 yabancı ziyaretçi ağırladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:03 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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