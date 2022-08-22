Türkiye yılın 7 aylık bölümünde 23 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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Türkiye yılın 7 aylık bölümünde 23 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi ağırladı

22.08.2022 11:09
Türkiye yılın 7 aylık bölümünde 23 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi ağırladı

Türkiye'ye yılın 7 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128,28 artarak 23 milyon 30 bin 209'a ulaştı.

Türkiye'ye yılın 7 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128,28 artarak 23 milyon 30 bin 209'a ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ocak-temmuz döneminde ülkeye gelen ziyaretçi sayılarına ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, yabancı ziyaretçi sayısı, ocak-temmuz döneminde geçen yılın 7 aylık dönemine göre yüzde 128,28 artarak 23 milyon 30 bin 209 oldu.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 137,36 artış ve 2 milyon 992 bin 551 kişiyle Almanya birinci, yüzde 41,36 artış ve 2 milyon 197 bin 331 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 2036,01 artış ve 1 milyon 810 bin 248 kişiyle İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere'yi sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye'ye gelen 3 milyon 165 bin 538 yurt dışı ikametli vatandaşla birlikte toplam 26 milyon 195 bin 747 ziyaretçi ağırlandı.

Temmuz artışı yüzde 52,84

Türkiye, bu yılının temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,84'lük artışla 6 milyon 665 bin 129 yabancı ziyaretçi ağırladı.

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise temmuzda 962 bin 3 kişiyle Almanya birinci, 741 bin 419 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci, 545 bin 973 kişiyle İngiltere üçüncü oldu. İngiltere'yi Hollanda ve Bulgaristan takip etti.

YORUMLAR
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Muğla BŞB'li okçu Avrupa'da yine zirvede Muğla BŞB'li okçu Avrupa'da yine zirvede Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 52,84 arttı Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 52,84 arttı
Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Almanya, England, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye yılın 7 aylık bölümünde 23 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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