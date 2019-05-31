Son Dakika Haberleri: Türkiye yılın ilk 4 ayında 8 milyon turist ağırladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Türkiye yılın ilk 4 ayında 8 milyon turist ağırladı

1 saat önce

Türkiye, yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,22 artışla 8 milyon 735 bin 268 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Türkiye yılın ilk 4 ayında 8 milyon turist ağırladı, System.String[]
Türkiye, yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,22 artışla 8 milyon 735 bin 268 yabancı ziyaretçi ağırladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:33 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi The Taste Türkiye'de büyük gerginlik! Rafet Şef, kadın yarışmacısına demediğini bırakmadı MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı TUNCELİ VAŞAK, BU KEZ TUNCELİ MERKEZDE GÖRÜNTÜLENDİ

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:24:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye yılın ilk 4 ayında 8 milyon turist ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]