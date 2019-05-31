Türkiye yılın ilk 4 ayında 8 milyon turist ağırladı
1 saat önce
Türkiye, yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,22 artışla 8 milyon 735 bin 268 yabancı ziyaretçi ağırladı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:33
, yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,22 artışla 8 milyon 735 bin 268 yabancı ziyaretçi ağırladı.
Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi
The Taste Türkiye'de büyük gerginlik! Rafet Şef, kadın yarışmacısına demediğini bırakmadı
MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı
TUNCELİ VAŞAK, BU KEZ TUNCELİ MERKEZDE GÖRÜNTÜLENDİ