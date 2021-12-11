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Türkiye yıllarca bu cinayeti konuştu! Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme - Son Dakika

Türkiye yıllarca bu cinayeti konuştu! Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme

11.12.2021 11:40
Türkiye yıllarca bu cinayeti konuştu! Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme

İstanbul'a fotoğraf çekmek için gelen ve surlarda ölü bulunan ABD'li Sarai Sierra'nın davası Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. 'Nitelikli cinsel saldırı' ile 'hırsızlık' suçları yönünden cezası bozulan Ziya Tasalı, bir kez daha 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'a fotoğraf çekmek için gelen ABD'li Sarai Sierra'nın cesedi 2 Şubat 2013'te surlarda bulunmuş ve sanık Ziya Tasalı tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Sanık Ziya Tasalı, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, 24 Haziran 2014 tarihinde, 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına, 'cinsel saldırı' ve 'hırsızlık' suçlarından da 8 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

YARGITAY YİNE ELE ALDI

Yargıtay tarafından 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası onanan Tasalı'nın 'nitelikli cinsel saldırı' ile 'hırsızlık' suçundan aldığı 8 yıl 4 ay hapis cezası ise bozulmuştu. Yeniden, 21 Mart 2019 tarihinde hakim karşısına çıkan Tasalı, bu suçlardan 11 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Yargıtay, bir kez daha hüküm kurulan dava dosyasını bozdu. Davayı usulden bozan Yargıtay, sanığın avukatı olmadan hüküm kurulduğunu ve bu nedenle cezanın bozulduğunu kaydetti. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşma tutuklu sanık Ziya Tasalı ile şikayetçi Bexiada Jimenez'in avukatı hazır bulundu.

CEZASI ARTIRILDI

Şikayetçi avukatı, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederken, sanık önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Ziya Tasalı'yı 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve 'hırsızlık' suçundan da 4 yıl 2 ay hapis cezası olmak üzere toplamda yeniden, 11 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

Türkiye yıllarca bu cinayeti konuştu! Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme

Sarai Sierra, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye yıllarca bu cinayeti konuştu! Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme - Son Dakika


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