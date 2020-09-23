Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nın bazı yarışları Gümüşhane'de yapılacak

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nın Yıldız A ve Yıldız B kategori yarışları, 3 ve 4 Ekim'de Gümüşhane'de yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, federasyonun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nın Yıldız A ve Yıldız B kategori yarışlarına, 2 gün boyunca 200'ü erkek ve 160'ı kadın olmak üzere toplam 360 sporcunun katılması bekleniyor.

Koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak yapılacak yarışlarda sporcular, Gümüşhane- Trabzon kara yolunu da kullanacak.