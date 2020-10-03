Türkiye Yol Bisikleti Yarışları tarihi İpek Yolu'nda başladı - Son Dakika

Türkiye Yol Bisikleti Yarışları tarihi İpek Yolu'nda başladı

- Türkiye Yol Bisikleti Yarışları tarihi İpek Yolu'nda başladı 22 ilden 400'e yakın sporcu Gümüşhane'de pedal çevirecek Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun programında yer alan Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nın Gümüşhane ayağı tarihi İpek Yolu'ndaki parkurda zamana karşı etabıyla başladı.

- Türkiye Yol Bisikleti Yarışları tarihi İpek Yolu'nda başladı

22 ilden 400'e yakın sporcu Gümüşhane'de pedal çevirecek

GÜMÜŞHANE - Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun programında yer alan Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nın Gümüşhane ayağı tarihi İpek Yolu'ndaki parkurda zamana karşı etabıyla başladı.

Toplam 22 ilden 400'e yakın sporcunun katılımıyla Yıldız A, Yıldız B, Yıldız kızlar, Genç kızlar ve Büyük kadınlar kategorilerinde yeni tip koronavirüs kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek olan etkinliklerin ilk gününde zamana karşı etabı gerçekleştirildi.

Gümüşhane - Trabzon karayolunun İkisu mevkiinden başlayan etkinliğe 64 takımdan Büyük Bayan, Genç Bayan, Yıldız Bayan, Yıldız A Erkek, Yıldız B Erkek kategorilerindeki 272 sporcu birer dakika arayla tek tek çıkış yaparak karayolunun trafiğe kapatılan gidiş yönünden 12 ve 14 kilometrelik 'zamana karşı' etabında pedal çevirdi.

İkinci gün ise sporcular kent merkezinden başlayarak Limni Gölü yol ayrımına kadar 60 ve 70 kilometre uzunluğundaki yol yarışı etabını kat edecek.

Emniyet, Jandarma ve Karayolları görevlilerinin geniş güvenlik tedbirleri aldığı, 112 Acil Servis ekiplerinin hazırda bekletildiği etkinlikte korona virüs hastalığı salgınına yönelik tedbirlerde alındı.

Alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Gümüşhane'de ülkenin dört bir yanından bisiklet sporcularını ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gümüşhanemizde böyle güzel organizasyonları görmek bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Gümüşhane'de bu sportif faaliyetlerin gelişmesine çok büyük katkılar sunacağını ümit ediyoruz. Böyle büyük bir organizasyona Gümüşhane olarak ev sahipliği yapmak bizleri mutlu etti. Bu organizasyonun buraya gelmesi noktasında emekleri olan herkese teşekkür ediyoruz. Şehrimizde dünden beri her yerde bisikletli sporcularımızı görmek bizlere mutluluk veriyor. Bu bizim için bir ilkti. Bu tür organizasyonları çok kıymetli görüyoruz. Yaklaşık 600 sporcu ve antrenör kafilesini ilimizde ağırlıyoruz. Bu spor turizmi açısından da büyük bir imkan ve fırsattır" dedi.

Yarışmanın ilk etabını bugün gerçekleştirdiklerini dile getiren Atalay, "22 ilden 272 sporcumuz zamana karşı bugün yarışmaya katıldı. Kazasız, belasız güzel bir etkinlik olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Türkiye Yol Bisikleti Yarışları tarihi İpek Yolu'nda başladı
Türkiye Yol Bisikleti Yarışları tarihi İpek Yolu'nda başladı
Türkiye Yol Bisikleti Yarışları tarihi İpek Yolu'nda başladı
Türkiye Yol Bisikleti Yarışları tarihi İpek Yolu'nda başladı
Türkiye Yol Bisikleti Yarışları tarihi İpek Yolu'nda başladı
Türkiye Yol Bisikleti Yarışları tarihi İpek Yolu'nda başladı
Türkiye Yol Bisikleti Yarışları tarihi İpek Yolu'nda başladı
Türkiye Yol Bisikleti Yarışları tarihi İpek Yolu'nda başladı
Türkiye Yol Bisikleti Yarışları tarihi İpek Yolu'nda başladı
Türkiye Yol Bisikleti Yarışları tarihi İpek Yolu'nda başladı
Türkiye Yol Bisikleti Yarışları tarihi İpek Yolu'nda başladı
Türkiye Yol Bisikleti Yarışları tarihi İpek Yolu'nda başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu, İpek Yolu, Gümüşhane, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 13:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Yol Bisikleti Yarışları tarihi İpek Yolu'nda başladı - Son Dakika Spor

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