Türkiye Yol-İş Genel Başkanı Ağar, Genel Sekreter Işık ile bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye Yol-İş Genel Başkanı Ağar, Genel Sekreter Işık ile bir araya geldi

Türkiye Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ile bir araya geldi.

Türkiye Yol-İş Genel Başkanı Ağar, Genel Sekreter Işık ile bir araya geldi, System.String[]

Türkiye Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ile bir araya geldi.

Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'ı makamında ziyaret eden Türkiye Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar'a sendika yöneticileri eşlik etti.

Şanlıurfa Şube Başkanı Emin Kubat, Genel Sekreter Ömer Sitil, Mali Sekreter Mehmet Aksoy, Teşkilat Sekreteri Zeynal Toprak'ın da hazır bulunduğu ziyarette, çalışanların genel durumu, şirket işçilerin sendikalaşması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Ramazan Ağar, Sami Işık'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Işık ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sami Işık ziyaret sonrasında, Genel Başkan Ramazan Ağar'a Nemrut ve Cendere heykellerinden hediye etti. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye Yol-İş Genel Başkanı Ağar, Genel Sekreter Işık ile bir araya geldi - Son Dakika

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