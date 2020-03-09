Türkiye-Yunan sınırındaki göçmenler için hazırlanan rapor açıklandı - Son Dakika

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Edirne'ye giderek sınır kapılarında ve sınır köylerinde Yunanistan güvenlik güçlerince kötü muamele gören sığınmacıların durumlarını yerinde inceleyerek rapor hazırladı. Raporda, Türkiye-Yunanistan sınırında bulunan göçmenler için tüm dünya ombusdmanlarının ve insan hakları kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ihlallerin sona erdirilmesini teminen harekete geçmeleri gerektiği aktarıldı.



KDK tarafından Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgelere ziyaret gerçekleştirilerek hazırlanan raporun sonucunda, "Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) tarafından Edirne'de gerçekleştirilen yerinde inceleme çalışması neticesinde, Yunanistan tarafından uluslararası insan hakları sözleşmelerine ve Avrupa Birliği (AB) hukukuna aykırı bir şekilde 28 Şubat 2020 itibarıyla insan hakları ihlallerinin gerçekleştirildiği üzülerek tespit edilmiştir. Bu raporda bahsi geçen insan hakları ihlalleri vicdanları yaralamaktadır. Unutmamak gerekir ki, insan hakları herkes içindir ve uluslararası sözleşmeler de sözleşme taraflarına görev ve sorumluluk yükleyerek bunu garanti altına almayı amaçlamaktadır. Söz konusu sözleşmelere taraf olan Yunanistan'ın da görev ve sorumluluklarını hatırlayarak bir an önce ihlalleri durdurması gerekmektedir. Ayrıca, tüm dünya ombudsmanlarının ve insan hakları kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ihlallerin sona erdirilmesini teminen harekete geçmeleri gerekmektedir" denildi. - ANKARA