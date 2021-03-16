Türkiye-Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerinin 62. turu tamamlandı

Yunanistan ve Türkiye, bu ayın sonlarında yapılacak Avrupa Birliği zirvesi öncesinde istikşafi görüşmelerin 62. Turu başkent Atina'da gerçekleştirildi. Yunan medyası görüşmenin yaklaşık 4 saat sürdüğünü aktardı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 62. turu başkent Atina'da yapıldı. Yunan medyası, otelde gerçekleştirilen görüşmelere Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes, Denizcilik ve Havacılık Daire Başkanı Barış Kalkavan, Yunanistan'dan ise diplomat Pavlos Apostolidis ve Ifigenia Kanara'nın katıldığını aktardı. Yunan medyası, görüşmenin 10.30'da başladığını ve 4 saat sürdüğünü belirtti. Öte yandan iki ülke arasında istikşafi görüşmelerin 61'inci turu geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul'da gerçekleştirilmişti.

5 YIL SONRA TEKRAR BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin ilki 2002 yılında Ankara'da yapılmıştı. 1 Mart 2016 tarihinden beri ara verilen görüşmelere bu yıl 25 Ocak tarihinde İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantıyla yeniden başlanmıştı.