Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantı sona erdi - Son Dakika

Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrası gerçekleştirilmesine karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantı sona erdi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:53 - Kaynak: İHA
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