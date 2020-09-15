Milli Savunma Bakanlığı , Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantının sona erdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir sonraki toplantının 17 Eylül 2020 tarihinde icra edilmesinin planlandığını bildirildi.

Son Dakika › Güncel › Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı bugün devam edecek (3) - Son Dakika

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