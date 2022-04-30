Türkiye, Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak tatbikattan çekildi - Son Dakika
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Türkiye, Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak tatbikattan çekildi

30.04.2022 11:38
Türkiye, Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak tatbikattan çekildi

TÜRK Hava Kuvvetleri, Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak tatbikattan, tatbikatın icrasına yönelik hazırlanan belgede Türkiye'yi hedef alan konuların yer aldığının tespit edilmesi üzerine çekildi.

TÜRK Hava Kuvvetleri, Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak tatbikattan, tatbikatın icrasına yönelik hazırlanan belgede Türkiye'yi hedef alan konuların yer aldığının tespit edilmesi üzerine çekildi. 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi.

Katılımcı ülkelerin çağrı adı 'Tiger' (Kaplan) olan filoları arasındaki dayanışmayı ön plana çıkarmak amacıyla her yıl farklı ülkede 'Tiger Meet' adı altında tatbikat gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin de 2005 ve 2015 yıllarında ev sahipliği yaptığı tatbikatın bu sene 9-20 Mayıs'ta Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, müttefik ülkelerin iştirakiyle icra edilecek tatbikata Balıkesir'deki 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu kaplan çağrı adlı 192'nci Filo unsurlarının da katılması planlandı. Her tatbikat öncesi faaliyetlerin icrasına yönelik ev sahibi ülke tarafından teknik düzenleme hazırlanıyor. Bu seneki teknik düzenlemeyi hazırlayan Yunanistan'ın söz konusu belgeye Türkiye'yi hedef alan ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar eden yaklaşımla ilaveler yaptığı tespit edildi. Kasıtlı olarak yapılan bu ilavelere yönelik Hava Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçerek, uluslararası hukuka aykırı yazımlar içeren teknik düzenlemenin değiştirilmesini istedi. Türkiye'nin ısrarlı talepleri Yunanistan tarafından kabul edilmedi. Yunanistan'ın, 'Tiger Meet' faaliyetini politik çıkarları doğrultusunda manipüle etmesi nedeniyle tatbikata katılmama kararı alındı. Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının tatbikata katılmamasına yönelik 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi.

Güvenlik kaynakları, konuya ilişkin "Türkiye'nin tüm girişimleri ve uzlaşmacı çabalarına rağmen, komşusunun ülkesindeki bir tatbikata katılmasına dahi tahammül edemeyen Yunanistan tatbikatın, hem dostluk ve birlikte çalışabilirlik amacından uzaklaştırmış, hem de Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerine karşı kullanmaya çalışmıştır" dedi.


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Türk Hava Kuvvetleri, Togo Cumhuriyeti, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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