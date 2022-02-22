Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu Atina'da yapıldı - Son Dakika
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Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu Atina'da yapıldı

22.02.2022 19:43
Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu Atina'da yapıldı

Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmelerin 64. turunun, Atina'da gerçekleştirildiği bildirildi.

Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmelerin 64. turunun, Atina'da gerçekleştirildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Yunanistan arasında İstişari Görüşmelerin 64. turu bugün Atina'da gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile ekonomik ve ticari meselelere yönelik "Pozitif Gündem" diyaloğu çerçevesinde üçüncü çalışma toplantısını Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün gerçekleştirdiği bildirilmişti.

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Yunanistan, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu Atina'da yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu Atina'da yapıldı - Son Dakika
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