Son Dakika Haberleri: Türkiye-Yunanistan maçına doğru
Son Dakika Spor Haber

Türkiye-Yunanistan maçına doğru

36 dakika önce

Antalya'da özel maçta bugün Türkiye ile karşılaşacak Yunanistan Milli Futbol Takımı, mücadele öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Türkiye-Yunanistan maçına doğru, System.String[]
Antalya'da özel maçta bugün Türkiye ile karşılaşacak Yunanistan Milli Futbol Takımı, mücadele öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Hollanda kampını tamamlayıp, dün akşam saatlerinde uçakla Antalya'ya gelen Yunanistan Milli Takımı'nda futbolcular, karşılaşma öncesi Belek Turizm Merkezi'nde konakladıkları otelin sahasında, teknik direktör Angelos Anastasiadis yönetiminde çalıştı.
İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. İdman sırasında teknik direktör Anastasiadis de futbolcularla koştu.
Türkiye-Yunanistan maçı, Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:03 Kaynak: AA
Antalya, Türkiye, Yunanistan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum 150 yıl sonra görülen 'kandamlası' bitkisine özel koruma Kardeş cinayeti kamerada Denizli'de sıcaktan asfalt eridi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 12:39:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye-Yunanistan maçına doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]