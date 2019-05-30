Son Dakika Haberleri: Türkiye - Yunanistan maçında 11'ler belli oldu
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Türkiye - Yunanistan maçında 11'ler belli oldu

1 dakika önce

ANTALYA / DHAA Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde özel maçta Yunanistan ile karşılaşacak.

Türkiye - Yunanistan maçında 11'ler belli oldu, System.String[]

ANTALYA/ DHA

A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde özel maçta Yunanistan ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Radu Marian Petrescu yönetecek.
İki takımın 11'i şöyle;
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Cengiz Umut Meraş, Kenan Karaman, Sangare, Ozan Tufan, Kaan Ayhan
YUNANİSTAN: Alexandros Paschalakis, Giorgos Valerianos, Manolis Siopis, Efthymis Koulouris, Kostas Fortounis, Dimitris Pelkas, Giorgos Masouras, Charis Mavrias, Dimitris Kourbelis, Andreas Samaris, Leonardo Koutris


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:04 Kaynak: DHA
Spor
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