Türkiye-Yunanistan maçının ardından - Teknik direktör Angelos Anastasiadis
53 dakika önce
- Yunanistan teknik direktörü Angelos Anastasiadis'in açıklamaları ANTALYA - A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Yunanistan ile Antalya Stadı'nda karşılaştı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:51 Kaynak: AA
- Yunanistan
teknik direktörü Angelos Anastasiadis'in açıklamaları ANTALYA - A Milli Futbol Takımı
, hazırlık maçında Yunanistan ile Antalya
Stadı'nda karşılaştı. Yunanistan teknik direktörü Angelos Anastasiadis, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
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