Son Dakika Haberleri: Türkiye-Yunanistan maçının ardından - Teknik direktör Angelos Anastasiadis
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Türkiye-Yunanistan maçının ardından - Teknik direktör Angelos Anastasiadis

53 dakika önce

- Yunanistan teknik direktörü Angelos Anastasiadis'in açıklamaları ANTALYA - A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Yunanistan ile Antalya Stadı'nda karşılaştı.

- Yunanistan teknik direktörü Angelos Anastasiadis'in açıklamaları ANTALYA - A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Yunanistan ile Antalya Stadı'nda karşılaştı. Yunanistan teknik direktörü Angelos Anastasiadis, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Türkiye-Yunanistan maçının ardından - Teknik direktör Angelos Anastasiadis
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:51 Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı, Antalya, Yunanistan, Spor
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