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Türkiye-Yunanistan "Pozitif Gündem" diyaloğu toplantısı Atina'da yapıldı - Son Dakika

Türkiye-Yunanistan "Pozitif Gündem" diyaloğu toplantısı Atina'da yapıldı

21.02.2022 16:58
Türkiye-Yunanistan "Pozitif Gündem" diyaloğu toplantısı Atina'da yapıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile ekonomik ve ticari meselelere yönelik "Pozitif Gündem" diyaloğu çerçevesinde üçüncü çalışma toplantısını Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirdiği bildirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile ekonomik ve ticari meselelere yönelik "Pozitif Gündem" diyaloğu çerçevesinde üçüncü çalışma toplantısını Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından toplantıya ilişkin yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile ekonomik ve ticari konulara ilişkin Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında üçüncü çalışma toplantısını bugün Atina'da gerçekleştirmiştir."

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Türkiye-Yunanistan 'Pozitif Gündem' diyaloğu toplantısı Atina'da yapıldı Türkiye-Yunanistan "Pozitif Gündem" diyaloğu toplantısı Atina'da yapıldı ÇORUM VALİSİ ÇİFTÇİ: TEST VEREN 5 KİŞİDEN 2'Sİ POZİTİF ÇORUM VALİSİ ÇİFTÇİ: TEST VEREN 5 KİŞİDEN 2'Sİ POZİTİF BM, Avrupa sınırlarında göçmen ve mültecilere yönelik artan şiddetten endişeli BM, Avrupa sınırlarında göçmen ve mültecilere yönelik artan şiddetten endişeli

Sedat Önal, Yunanistan, Büyükelçi, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye-Yunanistan 'Pozitif Gündem' diyaloğu toplantısı Atina'da yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye-Yunanistan "Pozitif Gündem" diyaloğu toplantısı Atina'da yapıldı - Son Dakika
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