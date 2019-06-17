Son Dakika Haberleri: Türkiye - Yunanistan Savunma Bakanlıklarının ikinci görüşme tarihleri belli oldu
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Türkiye - Yunanistan Savunma Bakanlıklarının ikinci görüşme tarihleri belli oldu

15 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

Türkiye - Yunanistan Savunma Bakanlıklarının ikinci görüşme tarihleri belli oldu, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacak."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:30 Kaynak: İHA
Yunanistan, Türkiye, Güncel
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