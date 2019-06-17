Türkiye - Yunanistan Savunma Bakanlıklarının ikinci görüşme tarihleri belli oldu
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Milli Savunma Bakanlığı: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:30 Kaynak: İHA
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