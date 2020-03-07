Türkiye - Yunanistan sınırında göçmelere gazlı müdahele - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye - Yunanistan sınırında göçmelere gazlı müdahele - Son Dakika Dünya

Türkiye - Yunanistan sınırında göçmelere gazlı müdahele

6 saat önce

Türkiye'nin Avrupa topraklarına geçmek isteyen göçmenleri durdurmayacağını açıklamasının ardından binlerce göçmen Avrupa Birliği (AB) üyesi Yunanistan'a gitmek için 28 şubattan bu yana Yunanistan sınırında bekliyor.

Türkiye'nin Avrupa topraklarına geçmek isteyen göçmenleri durdurmayacağını açıklamasının ardından binlerce göçmen Avrupa Birliği (AB) üyesi Yunanistan'a gitmek için 28 şubattan bu yana Yunanistan sınırında bekliyor. View on euronews

Türkiye - Yunanistan sınırında göçmelere gazlı müdahele

Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:06 
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