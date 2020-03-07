Son Dakika › Dünya › Türkiye - Yunanistan sınırında göçmelere gazlı müdahele - Son Dakika Dünya
Türkiye - Yunanistan sınırında göçmelere gazlı müdahele
6 saat önce
Türkiye'nin Avrupa topraklarına geçmek isteyen göçmenleri durdurmayacağını açıklamasının ardından binlerce göçmen Avrupa Birliği (AB) üyesi Yunanistan'a gitmek için 28 şubattan bu yana Yunanistan sınırında bekliyor.
Türkiye'nin Avrupa topraklarına geçmek isteyen göçmenleri durdurmayacağını açıklamasının ardından binlerce göçmen Avrupa Birliği (AB) üyesi Yunanistan'a gitmek için 28 şubattan bu yana Yunanistan sınırında bekliyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:06
Son Dakika AB, sığınmacıları kurtaran Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'ne "Yeniden denize bırakın" talimatı verdi Koronavirüs hızla yayılıyor! Yunanistan'da 21 vaka tespit edildi, İtalya'da bazı şehirler karantina bölgesi ilan edildi İsrail Savunma Bakanı Bennett'in Twitter hesabı hacklendi! Hesaptan İstiklal Marşı paylaşıldı İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü koronavirüse mi yakalandı? Basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çekti