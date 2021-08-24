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Türkiye, yurt dışı müteahhitlikte dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika

Türkiye, yurt dışı müteahhitlikte dünya üçüncüsü oldu

24.08.2021 11:49
Türkiye, yurt dışı müteahhitlikte dünya üçüncüsü oldu, System.String[]

Türkiye, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" 2021 yılı listesinde, 40 firma ile dünyada üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" 2021 yılı listesinde, 40 firma ile dünyada üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Müteahhitler Birliğinden (TMB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record'ın (ENR) müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı listede Türkiye, 40 firma ile Çin (78 firma) ve ABD'nin (41) ardından üçüncü oldu.

Uluslararası proje gelirlerine göre listedeki ilk 100 firma arasına giren Türk müteahhitlerin sayısı 7 oldu. Bir Türk müteahhitlik firması da ilk 30 uluslararası müteahhitlik firması arasında yer aldı.

İnşaat firmalarının elde ettikleri 18,3 milyar dolar gelirle Türkiye, küresel pazardan yüzde 4,4 pay alarak ülkeler sıralamasında sekizinci oldu.

Türk firmaların faaliyetleri, en büyük pazar Rusya'nın da dahil edilerek değerlendirildiği Avrupa (8 milyar dolar) ve ardından Orta Doğu (5,9 milyar dolar) bölgesinde yoğunlaştı.

ENR'ın "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"ndeki Türk firmaları şöyle:

???????"Rönesans, Limak, Ant Yapı, Yapı Merkezi, Enka, Tekfen, Onur, TAV, Nurol, Esta, Gülermak, Aslan, Sembol, Kuzu, Kolin, Yüksel, Eser, IC İçtaş, Çalık, İlk, GAP, Polat Yol, Alarko, Dekinsan, Gürbaş, Tepe, Makyol, Metag, Üstay, Yenigün, Summa, Gama, NATA, Cengiz, MBD, Feka, IRIS, SMK, STFA, Doğuş."

"Dünya ikinciliğini bir firma farkla, geri almak üzere ABD'ye ödünç verdik"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TMB Başkanı Erdal Eren bir kez daha müteahhitlik firmalarının ve teknik müşavirlerin yurt dışındaki başarılarının, dünyaca ünlü ENR Dergisi tarafından tescil edilişini kutladıklarını belirtti.

Her geçen gün zorlaşan rekabet şartlarının 2020 yılından başlayarak tüm dünyayı sarsan salgın ve daralan pazarın ortaya çıkardığı olağanüstü şartlara rağmen firmaların elde ettikleri bu başarının çok önemli olduğuna dikkati çeken Eren, şunları kaydetti:

"Firmalarımızın bu performansları neticesinde ülkemiz, Çin ve ABD'nin ardından dünya sıralamasında üçüncü oldu. Uzun süredir elimizde tuttuğumuz dünya ikinciliğini de bir firma farkla, geri almak üzere bu yıl ABD'ye ödünç verdik. Listede yer alan 40 firmamızın 34'ünün birliğimiz üyesi olması bizi ayrıca gururlandırıyor. TMB olarak kendimizi yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimizin merkezi olarak görüyoruz."

"Orta vadede yurt dışında yıllık 50 milyar dolarlık yeni proje üstlenme hedefi"

Eren, önümüzdeki dönem için dünya ekonomisinde toparlanmayı destekleyecek büyük altyapı projelerinin hayata geçirilecek olmasının kendilerine umut verdiğini belirterek, "Bu nedenle salgın öncesinde ortaya koyduğumuz yurt dışında kısa vadede 20 milyar dolar büyüklüğünde yıllık yeni projeye ulaşma hedefimiz sürüyor. Orta vadede ise yurt dışında yıllık 50 milyar dolarlık yeni proje üstlenmeyi hedefliyoruz. Müteahhitlerimiz ve müşavirlerimizin uluslararası başarıları, hizmet ve mal ihracatımızda da artış ile ekonomimize daha fazla döviz girdisi sağlanması ve Türk iş gücüne daha çok istihdam olanağı yaratılması anlamına geliyor. Küresel başarılarımız, ekonomimiz için önemli bir kaynak oluşturuyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Uluslararası inşaat pazarı yüzde 11 daraldı

ENR'nin listenin yer aldığı "Toparlanmaya Giden Yolu Açmak" başlıklı bülteninde, listenin en tepesindeki firmaların bile zorluklarından kaçamadığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı 2020 yılında, uluslararası inşaat pazarının bir önceki yılki 473,1 milyar dolar seviyesinden yüzde 11'lik daralma ile 420,4 milyar dolara gerilediği kaydedildi.

Pazarda yaşanan bu daralmanın listenin yayımlanmaya başladığı 2003 yılından bu yana yıllık bazda yaşananların en büyüğü olduğuna dikkat çekilen bültende, salgınla geçen 1,5 yılın ardından birçok uluslararası müteahhitlik firmasının operasyonlarını daha esnek hale getirecek adımlar attığı belirtildi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, İnşaat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye, yurt dışı müteahhitlikte dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika Ekonomi


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