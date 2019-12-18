'Türkiye, yurt içinde tüketilmek üzere şeker ithalatı yapmıyor' - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Türkiye, yurt içinde tüketilmek üzere şeker ithalatı yapmıyor' - Son Dakika Ekonomi

'Türkiye, yurt içinde tüketilmek üzere şeker ithalatı yapmıyor'

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanlığı, 'Türkiye, Rusya'dan şeker ithalatına başladı' başlığıyla bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

'Türkiye, yurt içinde tüketilmek üzere şeker ithalatı yapmıyor', System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı, ' Türkiye, Rusya'dan şeker ithalatına başladı' başlığıyla bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin yurt içinde tüketilmek üzere şeker ithalatı yapmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Şeker ithalatı, sadece 'İhraç Edilen İşlenmiş Mamul Ürünlerde' kullanılmaktadır. 2018 yılında yapılan 82,9 milyon dolar değerindeki 201 bin ton ithalata karşılık, 1,9 milyar dolar şekerli mamul ihracatı yapılmıştır. İthal edilen 1 ton şeker, 22,5 kat değer kazanarak şekerli mamul bünyesinde ihraç edilmiştir. Bu yöntem ile ülkemiz katma değer oluşturmakta, şekerli mamul ihracatçılarımız dünya ile rekabet etmekte ve ilave döviz girdisi sağlanmaktadır.  Özellikle belirtmek gerekir ki, ülkemizde 2018-2019 pazarlama yılında pancar şekeri tüketimi, rekor kırarak 2 milyon 455 bin tona ulaşmıştır. Vatandaşlarımız tarafından tüketilen şekerin tamamı da yurt içinde üretilmektedir."


Türkiye, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:59 Kaynak: DHA
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