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TÜRKİYE YÜZ ÖLÇÜMÜNÜ DEĞİŞTİREN DENİZ DOLGUSU UYDU FOTOĞRAFLARINDA - Son Dakika

TÜRKİYE YÜZ ÖLÇÜMÜNÜ DEĞİŞTİREN DENİZ DOLGUSU UYDU FOTOĞRAFLARINDA

07.01.2022 10:09

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca projelendirilen, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın 4,5 yıl süren 100 milyon ton taş kullanılan 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusu tamamlandı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca projelendirilen, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen 2'nci havalimanı olacak Rize- Artvin Havalimanı'nın 4,5 yıl süren 100 milyon ton taş kullanılan 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusu tamamlandı. Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü 2,8 kilometrekare daha artıran deniz dolgusu ile ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Projede, mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare ve toplam 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu şeklinde planlandı. Ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arasında olan deniz dolgu alanında 28 metre derinliğe kadar dolgu yapıldı. Dolgu çalışmaları için deniz altında sismik cihazlarla ölçüm gerçekleştirildi. Bu ölçümlerin ardından akıntı ve dalga hesaplamalarına göre, dalgıçların denetiminde çalışmalar yürütüldü. 10 katlı bina yüksekliğine eş değer yapılan ve 100 milyon ton taş kullanılan deniz dolgusu 4,5 yılda tamamlandı.

DEĞİŞİM UYDU FOTOĞRAFLARINDA

Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgusu, Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü de değiştirdi. Ülkenin yüz ölçümü 2,8 kilometrekare daha artarken, deniz dolgusu ile ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı. Fotoğraflarda deniz dolgusu ile birlikte artan kara parçasının değişimi de görüldü.

'TİCARETE ÇOK CİDDİ KATKI YAPACAK'

Havalimanı inşaatını büyük heyecanla takip ettiklerini belirten Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, İlk günkü heyecanımız neyse bugünkü heyecanımızda aynı şekilde devam ediyor. Yapılan işleri gördüğümüz zamanda ülkemiz, ilimiz adına iftihar ediyoruz. Şu anda deniz dolgusu tamamen bitmiş. Üstyapı çalışmaları devam ediyor, inşallah kısa zamanda apron binalarının da devreye girmesiyle 3-4 ay gibi bir süre içerisinde tamamen bitmiş olacak. Tüm bölgemizin heyecanla beklediği bir proje dedi.

Havalimanının bölgenin ticaretine çok ciddi katkı yapacağını söyleyen Karamehmetoğlu, Rize ve Artvin için çok önemli bir ihtiyaçtı. Bölgemiz için ciddi bir altyapı tesisine kavuşuyoruz. Ne kadar altyapı o kadar iş, aş, çekim merkezi demek. Bizim için çok önemli bir cazibe merkezi. Havalimanı altyapı imkanları ile birlikte en büyük kargo uçaklarının, yolcu uçaklarının inip kalkabileceği uluslararası bir havalimanı şeklinde planlandı. İlimizin, bölgemizin ticaretine çok ciddi anlamda katkılar yapacak. Özellikle kargo uçaklarıyla birlikte ihracatımız bu bölgeden ciddi anlamda artacak. Biz de istiyoruz ki havaalanının getireceği nimetlerden ilimiz, bölgemiz insanı istifade etsin. O yönde çabalarımız var inşallah umduğumuzu bulacağız diye konuştu.

Rize- Artvin Havalimanı'ndan büyük beklentilerinin olduğunu kaydeden Karamehmetoğlu, Yapılan havalimanı uluslararası bir havalimanı. Gümrüğünden depolama alanlarına, kargo taşımacılığına kadar birçok üniteyi bünyesinde barındırıyor. İlimiz açısından da bölgemiz açısından da yöre insanına ciddi anlamda istihdam sağlayacak, istihdam kapısı olacak. Beklentilerimiz büyük. Sadece ilimizin bölgemizin de değil İnşallah ülkemizin tanıtımında da katkılar sunacaktır dedi.

TÜRKİYE YÜZ ÖLÇÜMÜNÜ DEĞİŞTİREN DENİZ DOLGUSU UYDU FOTOĞRAFLARINDA
TÜRKİYE YÜZ ÖLÇÜMÜNÜ DEĞİŞTİREN DENİZ DOLGUSU UYDU FOTOĞRAFLARINDA
TÜRKİYE YÜZ ÖLÇÜMÜNÜ DEĞİŞTİREN DENİZ DOLGUSU UYDU FOTOĞRAFLARINDA
TÜRKİYE YÜZ ÖLÇÜMÜNÜ DEĞİŞTİREN DENİZ DOLGUSU UYDU FOTOĞRAFLARINDA
TÜRKİYE YÜZ ÖLÇÜMÜNÜ DEĞİŞTİREN DENİZ DOLGUSU UYDU FOTOĞRAFLARINDA
TÜRKİYE YÜZ ÖLÇÜMÜNÜ DEĞİŞTİREN DENİZ DOLGUSU UYDU FOTOĞRAFLARINDA
TÜRKİYE YÜZ ÖLÇÜMÜNÜ DEĞİŞTİREN DENİZ DOLGUSU UYDU FOTOĞRAFLARINDA
TÜRKİYE YÜZ ÖLÇÜMÜNÜ DEĞİŞTİREN DENİZ DOLGUSU UYDU FOTOĞRAFLARINDA
TÜRKİYE YÜZ ÖLÇÜMÜNÜ DEĞİŞTİREN DENİZ DOLGUSU UYDU FOTOĞRAFLARINDA
TÜRKİYE YÜZ ÖLÇÜMÜNÜ DEĞİŞTİREN DENİZ DOLGUSU UYDU FOTOĞRAFLARINDA
TÜRKİYE YÜZ ÖLÇÜMÜNÜ DEĞİŞTİREN DENİZ DOLGUSU UYDU FOTOĞRAFLARINDA
TÜRKİYE YÜZ ÖLÇÜMÜNÜ DEĞİŞTİREN DENİZ DOLGUSU UYDU FOTOĞRAFLARINDA
TÜRKİYE YÜZ ÖLÇÜMÜNÜ DEĞİŞTİREN DENİZ DOLGUSU UYDU FOTOĞRAFLARINDA
TÜRKİYE YÜZ ÖLÇÜMÜNÜ DEĞİŞTİREN DENİZ DOLGUSU UYDU FOTOĞRAFLARINDA

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Rize Artvin Havalimanı, Türkiye, Artvin, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE YÜZ ÖLÇÜMÜNÜ DEĞİŞTİREN DENİZ DOLGUSU UYDU FOTOĞRAFLARINDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKİYE YÜZ ÖLÇÜMÜNÜ DEĞİŞTİREN DENİZ DOLGUSU UYDU FOTOĞRAFLARINDA - Son Dakika
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