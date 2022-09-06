"Çocuklarımız tarihe damga vuruyor" - Son Dakika
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"Çocuklarımız tarihe damga vuruyor"

06.09.2022 12:24

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcuların tarihi başarı elde ettiğini söyledi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcuların tarihi başarı elde ettiğini söyledi.

Erkan Yalçın, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Dünya Gençler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya kazanan milli sporcuların başarısını değerlendirdi.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkemiz adına gurur, onur verici, çok mutlu olduk. Milletçe çok mutlu olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü Türkiye tarihinde yine ilkleri yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Milli yüzücüleri, ailelerini ve antrenörlerini tebrik eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Bu toprağın insanlarına imkanlar verdiğiniz zaman sonuçlar böyle oluyor. Bu sonuçları biz bekliyorduk. Bilimsellik ve inancın eseri olduğunu düşünüyorum. Bu arkadaşlarımız bunu başardılar ve başarmaya devam ediyorlar. Çok büyük bir gurur. Biliyorsunuz ben de geçen hafta itibarıyla FINA'nın danışma komitesinin başkanlığına seçildim. Bu benim için de büyük bir gurur. Ülkem adına FINA'dan, bazı federasyonlardan telefonlar alıyorum. Gerçekten büyük bir gelişim."

Dün nasıl yarı finallere çıkılabilirin hesabı yapılırken bugün finallerde mücadele edildiğini vurgulayan Yalçın, "Onun için bütün ekibime, yüzme ailesine yürek dolusu teşekkür ediyorum. Şampiyonaya 87 ülke katıldı. İki dördüncü ülke var; birisi biziz, diğeri Romanya. Güzel bir sonuç oldu. Daha güzelleri olabilir mi? Olabilir. İnanmışlıkla, bilimi de bir araya getirdiğiniz, emeğe de saygı duyduğunuz zaman bunlar zor değil." şeklinde konuştu.

Yalçın, çalışmaların 2024 Paris Olimpiyatları'na yönelik sürdüğünü belirterek, "Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ilkleri başardık. Bayrak takımında kadınlarımız madalya aldı. Merve üç altın madalya kazandı, Sanberk altın madalya aldı. Batuhan ve Mehlika gümüş, Defne bronz madalya aldı. Türkiye'nin dört bir yanından bayrak takımımızı oluşturan çocuklarımız bizi gururlandırdı. Bu gurur ülkemizin, milletimizin, devletimizin. Bu çocuklar gerçekten tarihe ışık tutuyorlar, tarihe damga vuruyorlar." ifadelerini kullandı.

Alınan sonuçların gelecek adına umut verdiğini vurgulayan Yalçın, "Olimpiyatlarda 2028, 2032'de geleceğin bizim olduğunu inşallah hep beraber göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Merve bir ilki başardı"

Erkan Yalçın, Peru'da milli yüzücü Merve Tuncel'in üç altın madalya aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Merve bizim altın kızımız. Bizim çocuklarımızın hepsi altın. Çünkü onlar gerçekten buna inanıyorlar. Biz de onlara inanıyor ve güveniyoruz. Merve 'hat-trick' yaptı ama Merve'nin nezdinde burada şuna bakmamız lazım; bir Anadolu kalkınması var, bir Anadolu doğuyor... Bugün artık sadece belli şehre ait yüzme yok. Bugün Anadolu var. Gaziantep'ten Kaan, Eskişehir'den Sudem, Ankara'dan Merve orada. Samsun'dan başka bir çocuğumuz, bütün Türkiye'den... Bütün Anadolu ayağa kalktı, tek vücut oldu. Çünkü ailenin gerekliliği budur. Biz bu federasyonda, 'Büyük bir aile olacağız.' dedik. Merve özelinde konuşacak olursak gerçekten bir ilki başardı. Ama Emre'miz, Berkay'ımız, Berke'miz, Deniz'imiz, Beril'imiz, Göksu'muz var... Mersin'den birçok çocuğumuz var, İzmir'de niceleri doğuyor. Onun için ülkenin genelinde yüzme seferberliği var."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da spora çok önem verdiğini dile getiren Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakanlık her ilde havuz yapmaya çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızın liderliğinde Türkiye'de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' başlatıldı. Bu projenin Avrupa Birliği'nden de onayını aldık. LEN'de de bu proje yapılıyor ve bu projeyi uygulayan ülkeler var. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimiz (TOHM) var. İngiltere, TOHM projesine başladı, kendi ülkesinde bu TOHM'ları kuruyor. Yani bu altyapıyla, büyük düşünmenizle, milletinize güvenmenizle alakalı. Dünyada söz sahibi olan devletinizin yanı sıra yüzmenin de aynı seviyede büyümesiyle alakalı. Onun için bu imkanlar bize verildiği için başta devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyorum. Çünkü onların verdiği imkanlarla bu noktadayız. Eksiklerimiz var mıdır? Elbette var ama Anadolu ayağa kalktı, şahlandı. Burası Türkiye, büyük bir coğrafya. Daha keşfedeceğimiz, alttan gelen nice çocuklarımız var. Geldiğimiz gün sayıları 200'leri bulan altyapımızda bugün on binler var."

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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