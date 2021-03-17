Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın'ın acı günü
17.03.2021 11:47
Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın'ın annesi Ayşe Yalçın hayatını kaybetti.
Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın'ın annesi Ayşe Yalçın hayatını kaybetti.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Başkanımız Erkan Yalçın'ın muhterem annesi Ayşe Yalçın hanımefendinin vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Muhterem hanımefendiye Allah'tan rahmet, sayın başkanımız Erkan Yalçın başta olmak üzere tüm ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Ayşe Yalçın'ın cenazesi yarın Sivas Ayyıldız Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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