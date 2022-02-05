Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Yalçın'dan Derya Büyükuncu'ya sert tepki Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la ilgili eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi.

Erkan Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, Derya Büyükuncu'yu kınayarak, bu paylaşımın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim." düsturuyla bağdaşmadığını vurguladı.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Sayın Emine Erdoğan'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamalarının ardından, Derya Büyükuncu'nun kendi sosyal medya hesabı üzerinden yapmış bulunduğu paylaşım, spor ahlakına ve sportmenliğe aykırıdır." ifadelerini kullanan Yalçın, "Derya Büyükuncu'nun söz konusu söylemleri ile halkı kin ve nefrete sürükleme amacı taşıyan bu vahim paylaşımları ne spor ahlakına, ne insanlığa, ne de hangi siyasi görüşten olursa olsun bu kadim coğrafyanın örf ve geleneğine yakışmamaktadır. Bu vahim söylemleri nedeniyle şahsım ve başkanı olduğum Türkiye Yüzme Federasyonu adına kendisini şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski milli yüzücüye sporculuğu döneminde büyük destek verdiğini hatırlatan Yalçın, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden bu yana sağladığı büyük katkılarla, devletimizin verdiği maddi destek ve olanaklarla kariyer yapmış bir eski yüzücünün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı rahatsızlıkla ilgili yaptığı sporcu ahlakına yakışmayan bu paylaşımlarından ötürü Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından hakkında gerekli bütün hukuki işlemler başlatılmıştır." şeklinde görüş belirtti.