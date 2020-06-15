Türkiye Yüzme Federasyonu çevrim içi söyleşilerine devam ediyor - Son Dakika

Türkiye Yüzme Federasyonu çevrim içi söyleşilerine devam ediyor

Türkiye Yüzme Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan sporcu ve antrenörlere yönelik çevrim içi söyleşilerini sürdürüyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu çevrim içi söyleşilerine devam ediyor, System.String[]

Türkiye Yüzme Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan sporcu ve antrenörlere yönelik çevrim içi söyleşilerini sürdürüyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, bu haftaki söyleşide Bursa'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinin (TOHM) antrenörü Stefano Nurra'nın konuk edileceği belirtildi.

Herkese açık olacak "Mükemmel Serbest Yüzmenin İncelikleri ve Detayları" konulu söyleşinin, 18 Haziran Perşembe günü saat 17.00'de "Zoom" uygulaması üzerinden canlı gerçekleştirileceği kaydedildi.

Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 12:43 Kaynak: AA

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