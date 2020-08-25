Türkiye Yüzme Federasyonundan akreditasyon ve vize işlemleri hakkında açıklama - Son Dakika

Türkiye Yüzme Federasyonundan akreditasyon ve vize işlemleri hakkında açıklama

Türkiye Yüzme Federasyonu, 2019-2020 sezonunda akreditasyon veya vize işlemlerini eksiksiz olarak yaptıran kulüp ve antrenörlerden yeni sezonda herhangi bir akreditasyon ücreti alınmayacağını duyurdu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan akreditasyon ve vize işlemleri hakkında açıklama, System.String[]

Türkiye Yüzme Federasyonu, 2019-2020 sezonunda akreditasyon veya vize işlemlerini eksiksiz olarak yaptıran kulüp ve antrenörlerden yeni sezonda herhangi bir akreditasyon ücreti alınmayacağını duyurdu.

Federasyon, internet sitesinden yaptığı açıklamada, yeni sezon akreditasyon ve vize işlemleri hakkında bilgi verdi.

Açıklamaya göre 2019-2020 sezonunda akreditasyon veya vize işlemlerini eksiksiz olarak yaptıran ve sistem üzerinden onayını alan kulüp ve antrenörlerden yeni sezonda pandemiden dolayı herhangi bir akreditasyon ücreti alınmayacak.

Kayıt işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kulüp ve antrenörler, 2020-2021 sezonu için internette "Kabsis" (Kulüp ve Antrenör Bilgi Sistemi) üzerinden "Hızlı Akreditasyon" butonunu kullanarak akreditasyonları tamamlayabilecek.

2019-2020 sezonu için vizesi veya akreditasyonu bulunmayan kulüp ve antrenörler ise yeni sezon için ödeme yapacak. Bu grupta yer alanların, 2020-2021 sezonu için akreditasyon veya vize evraklarını sisteme girmeleri ve ödemelerini eksiksiz olarak yapmaları, tüm evrakların sistemde onaylanması ve akreditasyon veya vize işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından evrakların asıllarını 25 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar federasyona göndermesi gerekiyor.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 11:33

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Yüzme Federasyonundan akreditasyon ve vize işlemleri hakkında açıklama - Son Dakika Spor
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