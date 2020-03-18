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Türkiye Yüzme Federasyonunun eski başkanlarından Fatma Sema Küçüksöz vefat etti
6 saat önce
Türkiye Yüzme Federasyonunun eski başkanlarından, Fenerbahçe Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Vakfı Onursal Başkanı Fatma Sema Küçüksöz, hayatını kaybetti.
Türkiye Yüzme Federasyonunun eski başkanlarından, Fenerbahçe Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Vakfı Onursal Başkanı Fatma Sema Küçüksöz, hayatını kaybetti.
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden iş insanı Fatma Sema Küçüksöz'ün naaşı, yarın saat 15.00'te Üsküdar Büyük Çamlıca Camisi'nden kaldırılacak ve Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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