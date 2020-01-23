“Türkiye yüzünü Uzakdoğu’ya çevirmeli”
41 dakika önce
Sonbaharda 150 Japon iş lideri ikili görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelecek.
Sonbaharda 150 Japon iş lideri ikili görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelecek. Organizasyona imza atan DEİK Türk-Japon İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı, "Japonlar Afrika'da milyar dolarlık işler için Türk ortak arıyor. Yüzümüzü çevirmemiz gereken yer Uzakdoğu" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:04
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