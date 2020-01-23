“Türkiye yüzünü Uzakdoğu’ya çevirmeli” - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi “Türkiye yüzünü Uzakdoğu’ya çevirmeli” - Son Dakika Ekonomi

“Türkiye yüzünü Uzakdoğu’ya çevirmeli”

41 dakika önce

Sonbaharda 150 Japon iş lideri ikili görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelecek.

“Türkiye yüzünü Uzakdoğu’ya çevirmeli”, System.String[]

Sonbaharda 150 Japon iş lideri ikili görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelecek. Organizasyona imza atan DEİK Türk-Japon İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı, "Japonlar Afrika'da milyar dolarlık işler için Türk ortak arıyor. Yüzümüzü çevirmemiz gereken yer Uzakdoğu" dedi.

Uzakdoğu, Türkiye, Afrika, Japon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:04 
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