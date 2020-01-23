“Türkiye yüzünü Uzakdoğu’ya çevirmeli”

Sonbaharda 150 Japon iş lideri ikili görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelecek. Organizasyona imza atan DEİK Türk-Japon İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı, "Japonlar Afrika'da milyar dolarlık işler için Türk ortak arıyor. Yüzümüzü çevirmemiz gereken yer Uzakdoğu" dedi.