Türkiye Yüzyılı temalı 15 Temmuz treni 2 aylık yolculuğu için Ankara'dan yola çıktı - Son Dakika
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Türkiye Yüzyılı temalı 15 Temmuz treni 2 aylık yolculuğu için Ankara'dan yola çıktı

14.07.2023 10:43

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'ni bugün Ankara Hızlı Tren Garı'ndan uğurladı. "Türkiye Yüzyılı kahramanları" temasıyla 5'inci kez kaplanan tren İstanbul ve Konya arasında iki ay boyunca hizmet verecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk seferine çıkacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'ni Ankara Hızlı Tren Garı'ndan uğurladı.

Türkiye Yüzyılı temalı 15 Temmuz treni Ankara'dan yola çıktı

5'İNCİ KEZ GİYDİRİLDİ

Ankara-İstanbul- Konya hatlarında hizmet veren 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, bu yıl "Türkiye Yüzyılı kahramanları" temasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 5'inci kez giydirildi.

Türkiye Yüzyılı temalı 15 Temmuz treni Ankara'dan yola çıktı

İKİ AY BOYUNCA HİZMET VERECEK

Ankara'dan yola çıkarak İstanbul ve Konya arasında iki ay boyunca hizmet verecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni hain yapıya karşı farkındalık oluşturacak, Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları anılacak.

Türkiye Yüzyılı temalı 15 Temmuz treni Ankara'dan yola çıktı

BAKAN URALOĞLU: 56 BİN KİLOMETRE YOL KAT EDECEK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin ilk seferine uğurlanacağı törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Mücadele ruhuna sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni toplam 411 kişilik kapasiteye sahip hızlı tren setiyle işletilecek ve Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya arasında belirlenecek programa göre sefer yapacak. Tren bu süre boyunca 56 bin kilometrelik yol kat edecek, 60 bin vatandaşımızı taşıyacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Trenimizin yolu açık olsun. Rabbim aziz milletimize böyle acılar bir daha yaşatmasın" dedi.

Türkiye Yüzyılı temalı 15 Temmuz treni Ankara'dan yola çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

TREN HER YIL BU SEFERİ TEKRARLAYACAK

Bakan Uraloğlu, "Destanın hafızalara kazınması için bu gelenek sürecek" diyerek trenin her yıl bu seferi tekrarlayacağının bilgisini de verdi.

Kaynak: İHA
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Türkiye Yüzyılı, Demokrasi, Ankara, Güncel, Son Dakika

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