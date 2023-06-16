Türkiye Yüzyılında eğitim diplomasisi ile Türkiye, merkez ülke oluyor

Türkiye Yüzyılı'nda Eğitim Diplomasisi ile Türkiye, Merkez Ülke Oluyor.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün;

"Nasıl güvenlik sektöründe yüksek teknolojiye dayalı sistemleri yurt dışına ihraç ediyorsak, büyüyen ve güçlenen bir Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'nda eğitim modeli ithal eden bir ülkeden kendi özgün eğitim modelini geliştirip uluslararası alanda akredite bir modeli yaygınlaştıran ülke olma aşamasına doğru ilerliyoruz."

"Benim hedefim, Türkiye Maarif Vakfı 10'uncu yılına geldiğinde artık Uluslararası Maarif Programını (IM), Türkiye menşeli, uluslararası bir eğitim akreditasyon sistemi haline getirmek"

"Mali'de bizim okul öncesi eğitim programımız tamamen milli bir müfredat haline getirildi. Çünkü bu ülkelerin pek çoğunda henüz okul öncesi eğitim yok. Dolayısıyla burada bir müfredat aktarımı ve paylaşımı da söz konusu"

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılında eğitim modeli ithal eden bir ülkeden kendi özgün eğitim modelini geliştirip uluslararası alanda akredite bir modeli yaygınlaştıran ülke olma aşamasına doğru ilerlediğini belirterek, "Nasıl güvenlik sektöründe yüksek teknolojiye dayalı bir takım silah sistemlerini yurt dışına ihraç ediyorsak büyüyen ve güçlenen bir Türkiye'nin aynı şekilde eğitim alanında da kendisini ispat etme yükümlülüğü var ve biz bu konuda iddialıyız." dedi.

Akgün, Türkiye Maarif Vakfının 7 yıllık performansını ve yeni dönem çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Türkiye Maarif Vakfının 17 Haziran 2016'da TBMM tarafından kabul edilen kanunla, yurt dışında anaokulundan üniversiteye kadar her düzeyde eğitim yapmak üzere kurulan bir kamu vakfı olduğunu dile getiren Akgün, Türkiye'yi hakkıyla temsil edebilecek kalıcı, sürdürülebilir ve kaliteli eğitim veren bir uluslararası eğitim markası haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Akgün, vizyonlarının Maarif Vakfı'nı Türkiye menşeili küresel bir eğitim markası haline getirmek olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kuruluşumuzdan itibaren eğitim ve öğretime ilişkin uluslararası alandaki literatüre, gelişmelere ve Türkiye'nin birikimine odaklandık. İnsanlığın ortak değerleriyle, Anadolu insanının insan sevgisine dayalı, Yunus Emre'nin şiirlerinde ifadesini bulan, 'arı, duru, insan odaklı' yaklaşımımızı dünyaya taşımaya çalıştık."

Vakfın, faaliyetlerini iki kanaldan sürdürdüğünü belirten Akgün, ilk olarak FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfına devrini gerçekleştirdiklerini ve bu konuda, 20 ülkede 230 civarında okulu devraldıklarını söyledi. Bir taraftan da Türkiye'nin dış politika ve stratejik hedefleri doğrultusunda kendi okullarını doğrudan doğruya açtıklarını vurgulayan Akgün, "Bugün 51 ülkede 447 eğitim kurumumuzla 52 bin öğrenciye hizmet veren, dünyanın sayılı uluslararası eğitim kurumlarından biri haline geldik." dedi.

"ÜLKELERDE MAARİF OKULLARINA TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

Temel hedeflerinin kaliteli, sürdürülebilir ve güvenli bir eğitim sunan, kalıcı bir eğitim kurumuna dönüşmek olduğunu belirten Akgün, Maarif Okullarına yoğun bir talep olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kapasitelerimiz yetmiyor, yeni binalar açılması konusunda inanmaz bir taleple karşı karşıyayız, bu bizi sevindiriyor. Devraldığımız okullar da dahil olmak üzere hepsinin kalitelerini çok ciddi şekilde yükselttik. Bugün artık Maarif Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfı Okulları denildiğinde uluslararası alanda tanınan, bilinen, saygı duyulan, güvenilen bir eğitim markası olduğumuzu söyleyebilirim."

Türkiye Maarif Vakfı'nın kurduğu okullar zinciriyle dünyadaki ilk beş okul zinciri arasında bulunduğunu vurgulayan Akgün, "Biz bir iddia ortaya koyuyoruz. Bu iddianın içini doldurmak için de Türkiye'ye özgü bir eğitim modelinin geliştirilmesi için kendi müfredat çalışmalarımızla, merkez birimimizde çok güçlü bir Ar-Ge altyapımızı kurduk." diye konuştu.

"Ciddi bir Eğitim Ar-Ge'si ile Uluslararası Eğitimci Kuşağı Yetiştiriliyor"

Akgün, özellikle öğretmen yetiştirilmesi konusunda gerek Türkiye'deki üniversitelerle gerekse kendi birikimleriyle dünyanın her yerinde öğretmenlik konusunda uluslararası bir eğitimci kuşağı, öğretmenler kuşağı yetiştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Akgün, Maarif Vakfı'nı uzun dönemde farklı ve anlamlı kılacak olan şeyin, Uluslararası Maarif Programı (IM) ve IM-Maarif Okul Öncesi Eğitim Programı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Dünyada Cambridge ve IB gibi uluslararası akreditasyon kuruluşları var. Biz de uluslararası alana hitap edecek bir uluslararası müfredat geliştirmek için çok güçlü, çok ciddi bir eğitim Ar-Ge'si kurduk ve bugün onun ürünlerini alıyoruz. Onun için de okul öncesi eğitimden başlayıp lise sona kadar olan bütün kademelerde kendimize özgü bu programın içeriğini dolduracak şekilde ders materyallerini öğrenen profillerini ve öğretmen kitaplarını hazırlıyoruz."

"OKUL ÖNCESİ PROGRAMIMIZ ÜLKELERDE MİLLİ MÜFREDAT KABUL EDİLDİ"

Okul öncesi programının tamamlandığını ve uygulandığını belirten Akgün, "Bazı ülkelerde örneğin, Mali'de bizim okul öncesi eğitim programımız tamamen milli bir müfredat haline getirildi. Çünkü bu ülkelerin pek çoğunda henüz okul öncesi eğitim yok. Dolayısıyla burada bir müfredat aktarımı ve paylaşımı da söz konusu." diye konuştu.

"EĞİTİM MPDELİ İTHAL EDEN DEĞİL İHRAÇ EDEN ÜLKE"

Maarif Vakfı Başkanı Akgün, Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nda eğitim modeli ithal eden bir ülkeden eğitim modeli ihraç eden bir ülke olma aşamasına doğru ilerlediğini belirterek, "Nasıl güvenlik sektöründe yüksek teknolojiye dayalı bir takım silah sistemlerini yurt dışına ihraç ediyorsak büyüyen ve güçlenen bir Türkiye'nin aynı şekilde eğitim alanında da kendisini ispat etme yükümlülüğü var ve biz bu konuda iddialıyız." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin eğitim konusunda çok ciddi mesafeler katettiğini söyleyen Akgün, şöyle devam etti:

"Biz neticede milli bir kurumuz ama vakıf olarak bağımsız ve esnek çalışma yöntemimiz de var. İçerideki bu birikimi dünyaya taşıma konusunda da iddialıyız. Türkiye Yüzyılı projesinin gerçekleşmesi için sadece ekonomik başarı, askeri başarı, teknolojik başarı yetmez. Esasen eğitim alanında iddia sahibi olmanız ve bunun gereği olan eğitim içeriklerini de üretip başka ülkelerle de paylaşmaya ihtiyacınız var. Yumuşak güç, ya da küresel diplomasi dediğimiz etkileşim, bu yol ve yöntemlerle oluyor."

"BU TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR AŞAMA YENİ BİR İDDİADIR"

Uluslararası eğitim yapan kurumların sadece fiziki olarak okul açmadığını, aynı zamanda içerik ürettiğini belirten Akgün, "Biz Türkiye Maarif Vakfı olarak bu anlamda uluslararası rekabete açılıyoruz, bu bir özgüven ve ispat gerektirir. Bu konuda iddiamızı hayata taşıyacak çalışmalar yapıyoruz. Uluslararası Maarif müfredatı ve bizim geliştirmiş olduğumuz eğitim sisteminin başka ülkelerdeki kabulü bu anlamda Türkiye için yeni bir aşama, yeni bir iddiadır." şeklinde konuştu.

Akgün, şöyle devam etti:

"Bizim anaokulu için geliştirmiş olduğumuz müfredat, başta Mali olmak üzere özellikle Afrika ülkelerinde çok ciddi şekilde hızla kendi milli müfredatları olarak kullanmaya başlıyor. Aynı şekilde Afganistan'da da yaptık. Bu ülkelerin pek çoğunda anaokulu, okul öncesi programı yok. Afrika için söyleyeceğim diğer bir konu, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) sistemleri pek çok ülkede ilk defa bizim okullarımız vasıtasıyla devreye giriyor. Özellikle Batı Afrika'da PDR konusunda öncüyüz ve Eğitim Bakanlıklarıyla yerel düzeyde eğitim programları ve iş birliği yaparak o ülkedeki milli eğitim sistemlerinin daha insan ve öğrenci odaklı hale getirilmesi konusunda tecrübe aktarımı yapıyoruz. Aslında bir model inşa ediyoruz."

"ULUSLARARASI EĞİTİM TRENDLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Uluslararası Maarif Programı'nı (International Maarif-IM), bir akreditasyon programına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Akgün, şunları kaydetti:

"Orta ve uzun vadede amacımız, IM Programının ortaokul, anaokulu ve lise kısımlarını tamamlayarak, sadece kendi okullarımızı değil uluslararası alanda, Uluslararası Maarif Akreditasyon Sistemi vasıtasıyla en düşük maliyetle en fazla insana ulaşabileceğimiz bir alan açmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde bütün dünyada özellikle yapay zeka uygulamalarıyla ilerleyecek olan bir eğitim anlayışı var. Son derece uygun bir ortamın oluştuğu, yani uluslararası alanda bu tür özgün çalışmaların kabul göreceği bir döneme doğru gidiyoruz. Türkiye buna hazırlıklı olmalıdır. Biz Vakıf olarak bu anlamda uluslararası eğitim trendlerini yakından takip ediyoruz."

"DÜNYAYA KAPALI OLAMAYIZ"

Akgün, geniş bir etki ağları olduğunu belirterek, eğitim otoriteleriyle, bakanlarla ve akademisyenlerle yakın çalıştıklarını ifade etti. Türkiye'nin bu konudaki birikiminin dünyaya aktarılmasının önemine değinen Akgün, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Maarif Dergisi ismiyle çıkardığımız bir dergimiz var. Bu yayınımızın esas amacı Türkiye'nin eğitimle ilgili birikimini ve tecrübesini dünyaya aktarmak, dünyadaki eğitimle ilgili gelişen yeni trendleri, uygulamaları, modelleri de Türkiye'ye taşımak. Bunun için dergi esasen bir tartışma platformu işlevi görsün. Dünyaya kapalı olamayız. Ama dünyadan sadece bilgi, eğitim ve kültürü ithal eden değil, anlamlı şekilde kendi özgünlüğümüzü koruyarak işlevsel modeller geliştirip tüm dünyaya kendi birikimimizi açmak durumundayız, rekabet ile sürdürebilirliğin ancak bu şekilde sağlanacağını düşünüyorum."

Uluslararası alanda eğitim yapan devlet destekli kurumların dünya için yeni olmadığını anımsatan Akgün, Türkiye'nin Maarif Vakfı ile bu alanda bir üst lige çıktığını söyledi.

Akgün, şöyle devam etti.

"Bizim okullarımız yerelde her ülkenin kendi eğitim hukukuna göre kurulduğu için o ülkenin diploması geçerli. Ama aynı zamanda bizim milli bir kurumumuz olduğu için Türkiye'de de otomatik olarak geçerli. Türkiye Maarif Vakfı diplomasının denkliği var ve biz bu konuda Talim Terbiye Kurulu ile yakından çalışıyoruz. Millî Eğitim Bakanlığının teknik yönetmeliğindeki yaptığı düzenlemelerde de şu anda Türkiye Maarif Vakfının herhangi bir ülkedeki okulundan mezun olanlara denklik sağlamada herhangi bir sorun yok."

"ROMANYA'DAKİ ANAOKULUMUZ AKREDİTE ETTİK"

Uluslararası Maarif Programı'nı (IM) marka haline getirerek tescilini aldıklarını ifade eden Akgün, "Romanya'daki anaokulumuzun akredite ettik ve Romanya hükumeti de bunu kabul etti. Çünkü uluslararası bir akreditasyona sahipseniz bu başka üniversiteler tarafından da kabul edilir. Mesela niye IB niye Cambridge tercih ediliyor? Eğer oradan mezun olmuşsanız uluslararası üniversiteler size güvenerek sınava almadan doğrudan kabul edebiliyor. Bizim amacımız bunu sağlamak." diye konuştu.

Akgün, Türkiye Maarif Vakfının 7'nci yılına girdiğini anımsatarak, "Benim hedefim IM Programının, anaokulundan liseye kadar bütün müfredatının, ders materyallerinin dijital ortama aktarılması, kitaplarının üretilmesi. Şu anda yarısını zaten tamamlamış bulunuyoruz. 10'uncu yılına geldiğinde artık IM Programını, Türkiye menşeli, uluslararası bir eğitim akreditasyon sistemi haline getirmek." diye konuştu.

"İKİ DİLLİ ANAOKULLARI KURULACAK"

Türk diasporası konusunda hazırladıkları stratejik vizyon belgeleri olduğuna da vurgu yapan Akgün, bu doğrultuda Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerde Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Merkezleri kurulduğunu ifade etti.

Akgün, kurulan merkezler vasıtasıyla, özellikle ortaokul ve liseden bir üst kademeye geçerken ihtiyaç duyulan alanlarda takviye kursları düzenlendiğini belirtti.

Bu merkezlerde ihtiyaç duyulan her alanda eğitim vermeye çalıştıklarını vurgulayan Akgün, kursiyerlere en çok da yaşadıkları ülkenin dilini öğretme konusunda imkân sağladıklarını söyledi.

Türk diasporası konusundaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyeceklerini belirten Akgün, iki dilli anaokulları kurulması için altyapının hazırlandığını ifade etti. Akgün, Belçika, Avusturya, Fransa ve Almanya'da bu kapsamdaki hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

"BULGARİSTAN'DA OKUL AÇMA FAALİYETLERİMİZ BAŞLADI"

Türkiye Maarif Vakfı olarak en çok önem verdikleri unsurun Türkçe'nin öğretilmesi olduğunu belirten Akgün, şu an 51 ülkede hizmet sağladıklarını, bu sayının zamanla artacağını söyledi.

Akgün, Türkiye'nin, özellikle gönül coğrafyası diye hitap edilen ülkelerde kültürel varlığını pekiştirme konusunu da çok önemsediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bunun için Balkanlar'da bu sene inşallah Bulgaristan'da okul açma faaliyetlerimiz başladı. Böylece inşallah Balkanlar'da okul açılmamış başka ülke kalmayacak. Orta Asya'da da Kırgızistan'da başlamıştık. Kafkaslar'da, Azerbaycan'da okulumuz açıldı. O okulları genişletiyoruz. Özellikle Orta Asya'da, Özbekistan ve Kazakistan'da kendi okullarımızı açmak istiyoruz."

Akgün, yurt dışındaki üniversitelerde Türkiye Araştırmaları Merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesi noktasında da çalışmalarının olduğunu anımsatarak, Maarif Vakfı olarak bu konudaki bilgi ve birikimin de artırılarak devam edeceğini söyledi.