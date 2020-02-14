Türkiye-Zambiya Karma Ekonomik Komisyonu'nun ilk toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Türkiye-Zambiya Karma Ekonomik Komisyonu'nun ilk toplantısı yapıldı

7 saat önce

Türkiye-Zambiya Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) ilk toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un eş başkanlığında Lusaka'da yapıldı.

Türkiye-Zambiya Karma Ekonomik Komisyonu'nun ilk toplantısı yapıldı, System.String[]

Türkiye- Zambiya Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) ilk toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un eş başkanlığında Lusaka'da yapıldı.

Türkiye ile Zambiya arasındaki KEK toplantısı için Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya gelen Selçuk, Zambiya'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarını Türkiye'nin Lusaka Büyükelçiliğinde kabul etti. Kabulde, iş insanlarının sorunlarını dinleyen Selçuk, bu hususları KEK mekanizması çerçevesinde ilgililerle görüşeceğini ve çözümün takipçi olacağını bildirdi.

"Türk yatırımları Afrika'da 6 milyar doları aştı"

Bakan Selçuk, daha sonra Türkiye ile Zambiya arasında 2011'de imzalanan Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması ile oluşturulan KEK toplantısının ilkine katıldı. Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile Mulungushi Konferans Merkezi'ndeki toplantının eş başkanlığını yapan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz 2018'deki Zambiya ziyaretinin iki ülke ilişkileri bakımından dönüm noktası olduğunu söyledi. Yaptıkları ilk KEK toplantısının iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere olumlu etki edeceğini belirten Selçuk, "2003 yılında 5,4 milyar dolar olan Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle toplam ticaret hacmi, 2019'da 25,3 milyar dolara yükseldi." dedi.

Bakan Selçuk, Türk yatırımlarının Afrika'daki büyüklüğünün 6 milyar doları aştığını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, teknik heyetlerin 2 gün süren görüşmeleri sonrasında hazırlanan Karma Ekonomik Komisyon Protokolü, Bakan Selçuk ile Zambiya Dışişleri Bakanı Malanji tarafından imzalandı. Taraflar ayrıca, iki ülke arasında kadının güçlendirilmesi konusundaki bir iş birliği anlaşmasını da imzaladı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:06 Kaynak: AA
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