Türkiye-Zambiya KEK toplantısı - Son Dakika
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Türkiye-Zambiya KEK toplantısı

6 saat önce

Türkiye ile Zambiya arasındaki Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı, Zambiya'nın başkenti Lusaka'da gerçekleştirildi.

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Türkiye ile Zambiya arasındaki Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı, Zambiya'nın başkenti Lusaka'da gerçekleştirildi.

Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, KEK toplantısının önemine işaret ederek, toplantının iki ülke arasındaki kalkınma iş birliği anlaşmasının gözden geçirilmesine fırsat sunacağını kaydetti.

Malanji, "Türkiye ile Zambiya arasındaki ticaret 2015 yılında 22 milyon dolarken, 2018 yılında 18 milyon dolara düştü. Bu toplantı, karşılıklı ticaret hacminin artırılmasına yönelik bir yol haritası sunacak." dedi.

KEK'in ayrıca, 2011 yılında imzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın uygulanmasından sorumlu olacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılındaki Zambiya ziyareti sırasında imzalanan anlaşmalar kapsamında oluşturulan Türkiye-Zambiya Ortak Ekonomik Komisyonu; iki ülke arasında ekonomik, eğitim, tarım, balıkçılık, çiftlik hayvancılığı, güvenlik, turizm ve medya alanındaki iş birliğini yürütüyor.

Bu arada, komisyon toplantısı kapsamında Zambiya'da bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ülkedeki Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek. Selçuk, bazı STK'ları ziyaret edecek ve ikili görüşmelerde bulunacak.

Türkiye, Zambiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:54 Kaynak: AA
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