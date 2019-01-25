Türkiye Zeka Oyunları İçin Geri Sayım Başladı

İSTEK Okulları tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan 'Türkiye Zeka Oyunları' için başvurular başladı.

İSTEK Okulları tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan 'Türkiye Zeka Oyunları' için başvurular başladı. Lise öğrencilerine yönelik olan Türkiye'nin 18 yaş altı ilk zeka oyunları yarışmasının son başvuru tarihi ise 10 Şubat Pazar.



Başvuruların ücretsiz olarak www.turkiyezekaoyunlari.com adresinden yapılacağı yarışmanın toplam ödülü 35 bin TL olarak belirlendi. Yarışmaya eleme usulüyle Türkiye'nin 81 ilinden öğrenciler katılacak. 11-17 Şubat 2019 tarihlerinde internet üzerinden gerçekleşecek eleme etabının sonrasında her ili temsilen seçilecek öğrenciler 21-22-23 Mart 2019 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenecek final yarışmasına katılacak.



Final yarışması, kelime oyunları, matematiksel oyunlar, mekanik oyunlar, görsel oyunlar ve genel kategori olmak üzere 5 kategoriden oluşacak. Finale katılacak öğrenciler ve danışman öğretmenleri Yeditepe Üniversitesi'nde renkli etkinliklere katılacak.



Yarışmada ilk üç dereceye giren öğrenciler için ödüller olacak. Her kategorinin birincisi 2 bin 500, ikincisi bin 500, üçüncüsü bin TL alırken; olimpiyatın birincisi 7 bin, ikincisi 5 bin, üçüncüsü ise 3 bin TL kazanacak. - İstanbul

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