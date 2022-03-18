Türkiye zengin turizm çeşitliliğiyle yeni destinasyonlar hedefliyor - Son Dakika
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Türkiye zengin turizm çeşitliliğiyle yeni destinasyonlar hedefliyor

18.03.2022 11:09
Türkiye zengin turizm çeşitliliğiyle yeni destinasyonlar hedefliyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bu yıl turizm potansiyeli açısından ülke olarak ortaya konulan hedefleri yakalamak istediklerini belirterek, "Bu kapsamda turizm bölgelerini ve ülkelerini çeşitlendirdiğimiz noktaların daha fazla üzerinde durarak potansiyelimizi...

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bu yıl turizm potansiyeli açısından ülke olarak ortaya konulan hedefleri yakalamak istediklerini belirterek, "Bu kapsamda turizm bölgelerini ve ülkelerini çeşitlendirdiğimiz noktaların daha fazla üzerinde durarak potansiyelimizi korumak istiyoruz." dedi.

Demircan, bazı programlara katılmak üzere geldiği Aksaray'da AA muhabirine, sektörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ilk yıl çok büyük sıkıntıya girdiğini söyledi.

Salgının ikinci yılında ülke, millet, turizmciler ve Bakanlık olarak hep birlikte gayret gösterildiğini anlatan Demircan, sektörün dinamik yapısıyla beklenenin üzerinde bir performans ortaya koyduğunu dile getirdi.

Demircan, salgın öncesi rakamları yakalayamadıklarını ama salgın şartlarında rekabet ettikleri ülkelere kıyasla hızlıca toparlanarak önemli başarı sağladıklarını kaydetti.

Turist gelen ülkelerden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sadece Türkiye'yi değil, tüm çevreyi etkileyeceğine değinen Demircan, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlığımızın liderliğinde bu konuda da yaratıcı yeni yaklaşımlarla doğru neticelere gidecek. Buna hep birlikte takım olarak inanıyoruz. Savaşın durması için Türkiye olarak masada iki ülkeyi buluşturan ve netice almak için gayret eden bir tarafız." ifadelerini kullandı.

"Her yıl turizm alanına yeni destinasyonlar katmak için çalışıyoruz"

Demircan, Türkiye'nin büyük bir turizm çeşitliliğine sahip olduğunu, bunu her seferinde dile getirdiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Bu zengin turizm çeşitliliğini artırmak, daha da geliştirmek istiyoruz. Bu yıl, turizm potansiyeli açısından ülke olarak ortaya koyduğumuz hedefleri yakalamak istiyoruz. Bu kapsamda turizm bölgelerini ve ülkelerini çeşitlendirdiğimiz noktaların daha fazla üzerinde durarak potansiyelimizi korumak istiyoruz. Her yıl turizm alanına yeni destinasyonlar katmak için çalışıyoruz. Geleneksel pazarlarımızı da güçlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda güçlü iş birlikçilerimiz ve partnerlerimiz var."

Bakanlık olarak Akdeniz, Karadeniz, Avrupa, Orta ve Uzak Doğu ülkeleriyle temasların devam ettiğini vurgulayan Demircan, "Turizm açısından beklentide olduğumuz ülkelere yönelik kampanyalar yaptık ve yapıyoruz. Turizmle ilgili sektörle dinamik bir mekanizma yürütüyoruz. Türkiye'nin pazarlama ve krizleri yönetme aklı sağlıklı çalışıyor. Hedeflerimizin daha iyisi olması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye zengin turizm çeşitliliğiyle yeni destinasyonlar hedefliyor

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Ahmet Misbah Demircan, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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