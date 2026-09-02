Türkiye’de tasfiye sürecindeki BingX, fenomenlerle referans çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Türkiye’de tasfiye sürecindeki BingX, fenomenlerle referans çalışmalarına devam ediyor

Türkiye’de tasfiye sürecindeki BingX, fenomenlerle referans çalışmalarına devam ediyor
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Türkiye'deki yerel kuruluşu SPK'nın tasfiye listesinde yer alan kripto para borsası BingX, Türk sosyal medya fenomenleri aracılığıyla yürüttüğü affiliate ağıyla dikkat çekiyor. İncelenen paylaşımlarda, fenomenlerin sosyal medyada kullandıkları hesap adlarından farklı takma adlarla referans kodları paylaştığı görülüyor. Daha önce benzer yöntemlerle faaliyet gösteren KCEX, WEEX ve LBank gibi platformlar ise SPK'nın erişim engeli kararlarına konu olmuştu.

SPK'nın güncel kripto varlık hizmet sağlayıcıları listesine göre BingX'in Türkiye'deki yerel kuruluşu, "Tasfiye Halinde BingX TR Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ" adıyla tasfiye sürecinde yer alıyor. Söz konusu liste, faaliyetine devam etmeyecek kuruluşların kamuoyuna duyurulması amacıyla yayımlanıyor ve bu statü şirketin Türkiye'de aktif faaliyet iznine sahip olmadığını gösteriyor.

Bu durum, KCEX, WEEX ve LBank gibi platformlar hakkında verilen doğrudan erişim engeli kararlarından ayrılıyor. BingX'in küresel internet sitesi, SPK'nın site bazında erişim engeli uyguladığı platformlar listesinde şu ana kadar yer almadı. Ancak yerel kuruluşun tasfiye sürecinde olmasına rağmen BingX'in küresel platformunda Türk kullanıcılara açık referans (affiliate) sistemi üzerinden tanıtım ve fenomen paylaşımları sürüyor.

AFFİLİATE AĞINDA KODLU YÖNLENDİRME

İncelenen paylaşımlar, BingX'in affiliate sisteminin Türkiye'de aktif şekilde kullanıldığını gösteriyor. Mavi rozetli Jön Traderlar isimli X hesabı, 31 Ağustos'ta yayımladığı gönderide BingX tarafından oluşturulan bir kar-zarar kartını paylaştı. Kartta "SKRUSDT Long 20X" pozisyonunda yüzde 1217,88 kar görülürken, alt bölümde "F777" logosu ve "VTWTKE" referans kodu yer alıyor. Söz konusu kod BingX'in kayıt sayfasında doğrulanabiliyor. Kayıt sayfası kullanıcıyı "F777" adıyla karşılarken referans kodu alanı da otomatik olarak "VTWTKE" ile dolduruluyor.

Türkiye’de tasfiye sürecindeki BingX, fenomenlerle referans çalışmalarına devam ediyor

Benzer bir örnek "@CryptoDolphyn" (MUHAFIZ) hesabında görülüyor. Hesap, abonelik temelli bir "kasa" hizmetinden söz ettiği gönderide ETHUSDT ve SOLUSDT pozisyonlarında sırasıyla yüzde 5242 ve yüzde 1616'lık kar gösteren kartlar paylaşıyor. Kartlarda "#guardian" etiketi ve "ZQF1G7" referans kodu bulunuyor. Bu kod da BingX'in kayıt sayfasında "#guardian" adıyla ve "5.685 dolara varan hoş geldin hediyesi" ifadesiyle karşılık buluyor.

Türkiye’de tasfiye sürecindeki BingX, fenomenlerle referans çalışmalarına devam ediyor

TAKMA İSİMLER, DENETİMİ ZORLAŞTIRIYOR

Paylaşımlarda dikkat çeken noktalardan biri, sosyal medya hesaplarında kullanılan isimlerle BingX'in affiliate sisteminde görünen isimlerin farklı olması. Paylaşımları yapan hesaplar "Jön Traderlar" ve "@CryptoDolphyn (MUHAFIZ)" isimlerini kullanırken, ilgili referans kodları BingX sisteminde "F777" ve "#guardian" adlarıyla karşılık buluyor. Bu isim farklılığı, sosyal medyada paylaşım yapan hesap ile affiliate sistemindeki referans kodu arasındaki bağlantının doğrudan isim üzerinden kurulmasını zorlaştırıyor. Böylece sosyal medyadaki görünür hesap adı ile affiliate sisteminde kullanılan kimlik birbirinden ayrışıyor.

YETKİSİZ FAALİYET VE ÖRTÜLÜ REKLAM İÇİN MEVZUAT NE DİYOR?

7518 sayılı Kanun'la Sermaye Piyasası Kanunu'na eklenen 109/A maddesi, SPK'dan yetki almadan Türkiye'deki kullanıcılara kripto varlık hizmeti sunulmasına ilişkin cezai hükümler içeriyor ve üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası öngörüyor. 

SPK'nın 2 Temmuz 2024 tarihli açıklamasında, yurt dışında yerleşik platformların Türkiye'deki kişiler aracılığıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütmesi de Türkiye'ye yönelik faaliyet kapsamında değerlendiriliyor. SPK'nın gerekli durumlarda BTK aracılığıyla erişim engeli uygulanmasını talep etme yetkisi bulunurken KCEX ve WEEX örnekleri bu uygulamanın daha önceki örnekleri arasında yer alıyor. 

Sosyal medya paylaşımlarında ticari ilişkinin veya sponsorlu içeriğin açık şekilde belirtilmemesi ise Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan ticari reklamlara ilişkin düzenlemeleri kapsamında ayrıca değerlendirilebilecek konular arasında bulunuyor.

Uzmanlar öte yandan, bir hesabın yalnızca BingX hakkında paylaşım yapmasının otomatik olarak cezai sorumluluk doğurmayacağının da altını çiziyor. Sorumluluğun belirlenebilmesi için kişinin platformla ilişkisi, komisyon alıp almadığı, kullandığı referans kodu, faaliyetin Türkiye’ye yönelik olup olmadığı ve tanıtıma bilinçli katkısı gibi unsurların yetkili makamlarca incelenmesi gerekiyor. 

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Son Dakika Spk Türkiye’de tasfiye sürecindeki BingX, fenomenlerle referans çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

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