Türkiye'den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın

26.03.2026 07:35
Türkiye’nin, Körfez ülkelerinin İran’a karşı olası bir savaşa dahil olmaması için yoğun diplomatik girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Ankara'nın; Suudi Arabistan, BAE, Katar ve diğer ülkelere yoğun diplomatik temaslarla sakinlik çağrısı yaptığı ifade edildi.

Türkiye'nin, Körfez Arap ülkelerinin ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa katılmasını engellemek amacıyla yoğun diplomatik çabalar sarf ettiği kaydedildi. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Ankara'nın Körfez ülkelerine itidalli davranmaları çağrısında bulunduğunu belirtti.

Kaynaklar, Körfez'deki Arap ülkelerinin limanları, enerji tesislerini ve havaalanlarını vuran İran saldırıları karşısında sabırlarını yavaş yavaş yitirdiğini, bu saldırıların su gibi daha hayati alanları hedef alması durumunda bu ülkelerin savaşa katılabileceğini söyledi.

ABD BASININDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Geçtiğimiz günlerde, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, kendilerini hedef alan saldırıları dolayısıyla Körfez ülkelerinin İran'a karşı yürütülen savaşa katılma niyetinde olduklarını yazmıştı.

TÜRKİYE TARAFLARI MASAYA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

Türkiye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret etmesi ve diğer bölgesel muhataplarıyla telefon görüşmeleri yapmasıyla diplomatik çabalarını yoğunlaştırmıştı.

ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Savaşın, bölge ülkeleri arasında bir yıpratma savaşına dönüşmesini istemiyoruz. Özellikle Körfez ülkelerine yönelik misilleme eylemleri, böyle bir risk taşıyor." demişti.

Ankara, savaş ederken ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik görüşmelere de aracılık etmişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

    Yorumlar (4)

  • Murat Akilli Murat Akilli:
    Bu adamı gerçekten seviyorum helal olsun hala çabalıyor şimdi başka biri olsa Türkiye çoktan savaşa girmişti savaş gerçekten kolay degil türkün türkten başka dostu yoktur 28 5 Yanıtla
  • 1234 1234:
    türkiye olmasi gerekeni yapiyor bravo size 21 2 Yanıtla
  • q96jsmxh6y q96jsmxh6y:
    yalanlar ülkesi 0 0 Yanıtla
  • Rasit Tok Rasit Tok:
    Katar bu savaşa dahil olursa Türkiye kimin tarafinda olacak ? İranın mı ? yoksa Katarın mı? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 08:05:04.
