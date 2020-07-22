Türkiyenin Navtex açıklamasına Yunan Dışişleri bakanlığından cevap - Son Dakika

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini yapacağının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada " Türkiye'yi egemenlik haklarımızı ihlal eden ve bölge güvenliğini tehlikeye sokan yasa dışı eylemlerini derhal sonlandırmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Meis Adası'nın güneyinde Oruç Reis gemisinin araştırma yapması için yayınladığı Navtex'e cevap verdi. Bakanlık Ankara Büyükelçisi Mihalis Diamesisin Türk Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret ederek diplomatik girişimde bulunduğunu açıkladı. Bakanlık Türkiye'nin hukuk dışı adımlar attığını belirterek "Türkiye'yi egemenlik haklarımızı ihlal eden ve bölge güvenliğini tehlikeye sokan yasa dışı eylemlerini derhal sonlandırmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise dün yaptığı açıklamada "Yunanistan'ın ve Kıbrıs'ın egemenlik haklarından şüphe etmek, AB'nin egemenlik haklarından şüphe etmek demektir. Müttefiklerimizin desteği için ümitliyiz. Türkiye yanlış yol seçiyor. Bu yolda devam ederse tek yol AB'nin yaptırım uygulamasıdır" açıklamasında bulunmuştu. - ATİNA