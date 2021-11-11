Üye Girişi
Türkkan ve Akşener şehit annesine "ya sabır" çektirdi - Son Dakika

Türkkan ve Akşener şehit annesine "ya sabır" çektirdi

11.11.2021 00:20

Türkkan ve Akşener şehit annesine "ya sabır" çektirdi Aliye Kırmızı: "Bizler evlatlarımızı toprağımız için askere yolladık, vatanımız için gönderiyoruz.

Türkkan ve Akşener şehit annesine "ya sabır" çektirdi

Aliye Kırmızı: "Bizler evlatlarımızı toprağımız için askere yolladık, vatanımız için gönderiyoruz. Niye bize küfür ediyorlar"

ADANA - Şehit yakınına küfreden İYİ Parti'li Milletvekili Lütfü Türkkan ve ona sahip çıkan Genel Başkan Meral Akşener, Adanalı şehit annesine "ya sabır" çektirdi.

30 Nisan 2021 tarihinde Irak'ın kuzeyinde düzenlenen 'Pençe-Yıldırım' operasyonunda PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın annesi Aliye Kırmızı ve babası Zeydan Kırmızı Bingöl'de şehit yakınlarına küfür eden İYİ Parti Milletvekili Lütfi Türkkan'ın partisinden ihraç edilmesini istedi.

Eşi Zeydan Kırmızı ile birlikte evladının kabrini ziyaret edip, odasında eşyalarını sevip gözyaşı döken şehit annesi Aliye Kırmızı, "Kimse istemez evladı ölsün, kim olursa olsun, ister Müslüman olsun, ister gavur olsun. Herkes bir anne, herkes evladını sever, ama iyi insan iyi, kötü insan da kötü. Yazık değil mi bu şehit olan gençlerimize. Meral Akşener'de bir anne, o da bir anne değil mi onun da çocukları yok mu o da istemez böyle olmasını. Allah hepimize yardım etsin. Diyecek lafımız sözümüz kalmadı, artık iki lafı bir araya getiremez olduk. Allah yardımcımız olsun. Meral Akşener'de bir anne, onun da evladı varsa o milletvekili olan kişi partisinden çıkarsın ihraç etsin. Biz de bir anneyiz o da bir anne değil mi, bizim ciğerlerimizi yakıyorlar yazık değil mi annelerimiz, yazık değil mi askerlerimize, ben de şehit annesiyim. Bizler evlatlarımızı toprağımız için askere yolladık, vatanımız için gönderiyoruz. Niye bize küfür ediyorlar, bizlere kimse küfür etmesin biz şehit annesiyiz. Yarabbi sabır, sabır, sabır yarabbi sabır" dedi.

Türkkan ve Akşener şehit annesine ya sabır çektirdi
Türkkan ve Akşener şehit annesine ya sabır çektirdi
Türkkan ve Akşener şehit annesine ya sabır çektirdi
Türkkan ve Akşener şehit annesine ya sabır çektirdi

Meral Akşener, Milletvekili, Bingöl, Şehit, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türkkan ve Akşener şehit annesine 'ya sabır' çektirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hakan Altun, sağlık durumu hakkında konuştu! Geçtiğimiz ay damar tıkanıklığı sebebiyle ameliyat olmuştu 00:10 Hakan Altun, sağlık durumu hakkında konuştu! Geçtiğimiz ay damar tıkanıklığı sebebiyle ameliyat olmuştu Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek 00:05 Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey 23:36 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey
Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda 22:58 Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı 22:02 EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü 21:33 Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü
Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı 20:11 Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum 19:18 Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum

Son Dakika Haberleri
00:17 Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi
00:09 Hakan Altun, sağlık durumu hakkında konuştu! Geçtiğimiz ay damar tıkanıklığı sebebiyle ameliyat olmuştu
00:06 Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler
00:04 Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek
23:53 Hande Erçel'i şaşırtan Kerem Bürsin sorusu! Ne cevap vereceğini bilemedi
23:40 Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti
23:35 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey
23:34 Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı
23:25 Ablasını öldüren sanığın iddianamesinde sonuca varıldı! Talihsiz kadın boğazı kesik şekilde ana yola kadar gitmiş
22:49 Fenerbahçe'de Allahyar bilmecesi! Ukrayna'dan gelen teklif reddedildi
Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi         
00:17
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti         
23:40
Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı         
23:34
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti         
22:53
Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti         
21:35
Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor         
21:03
Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz         
19:37
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü         
16:46
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 00:26:16. #1.13#
SON DAKİKA: Türkkan ve Akşener şehit annesine "ya sabır" çektirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement