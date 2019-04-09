Son Dakika Haberleri: TÜRKKEP'ten ABD Açılımı

TÜRKKEP'ten ABD Açılımı

1 saat önce

Türkiye'de dijitalleşmenin öncü firmalarından olan TÜRKKEP, ABD pazarına adım atıyor.

TÜRKKEP'ten ABD Açılımı, System.String[]

San Francisco'daki HK Ventures iş birliğiyle ABD'deki çalışmalarını yürütecek olan TÜRKKEP'in Yönetim Kurulu Başkanı M. Kurtuluş Nevruz konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "HK Ventures ile yaptığımız iş birliği ile e- Dönüşüm alanındaki servis ihracatımıza öncelikli olarak ABD üzerinden başlıyoruz. İş birliğimiz kapsamında e-Dönüşüm alanında yeni teknolojiler geliştirme ve Türkiye-ABD arasında köprü görevi üstlenecek teknolojiler üretme adına çalışacağız."

Sırada Avrupa ülkeleri var!

Önümüzdeki dönemde yurt dışında yeni iş birliklerine de imza atacaklarını belirten Nevruz, "2019'da başta İtalya olmak üzere AB ülkelerine açılmayı planlıyoruz. Şirket olarak e-Dönüşüm alanında gelecek yıllarda yeni oyuncuların da pazara girmesi ve Ar-Ge yatırımlarıyla hizmet altyapılarının geliştirilmesiyle birlikte, Türkiye'yi dünyanın yeni ekonomik iş modelinde ön plana çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

TÜRKKEP Hakkında

2008 yılında kurulan TÜRKKEP, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)Hizmet Sağlayıcısı olarak, 25 Şubat 2013 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), E-Fatura Hizmet Sağlayıcısı (Özel Entegratör) ve E-Fatura Saklamacı Kuruluş olarak da, 27 Eylül 2013 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nca (GİB) yetkilendirildi. KEP, e-Tebligat, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Saklama gibi hizmetler ile şirketlerin dijitalleşmesini sağlayan Türkiye'nin ilk özel kurumu olan TÜRKKEP,yaygın satış ağı ve 190'ın üzerindeki bayisi ile tüm bu hizmetlerin aynı noktadan alınabildiği tek hizmet sağlayıcısı kurum olma özelliği taşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:45 Kaynak: Bültenler

Dönüşüm, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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