Son Dakika Haberleri: Türkler adını Mars'a yazdırıyor

Türkler adını Mars'a yazdırıyor

5 saat önce

NASA'nın başlatmış olduğu 'İsmini Mars'a Gönder' kampanyasına en fazla katılan ülkeler sıralamasında Türkiye, birinci sırada yer aldı.

Türkler adını Mars'a yazdırıyor, System.String[]
NASA'nın başlatmış olduğu 'İsmini Mars'a Gönder' kampanyasına en fazla katılan ülkeler sıralamasında Türkiye, birinci sırada yer aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:58 
Türkiye, NASA, Ekonomi
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