Türkler adını Mars'a yazdırıyor
5 saat önce
NASA'nın başlatmış olduğu 'İsmini Mars'a Gönder' kampanyasına en fazla katılan ülkeler sıralamasında Türkiye, birinci sırada yer aldı.
NASA
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:58
'nın başlatmış olduğu 'İsmini Mars'a Gönder' kampanyasına en fazla katılan ülkeler sıralamasında Türkiye
, birinci sırada yer aldı.
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