Türkler Avrupa'yı e-ticaret ile fethedecek - Son Dakika

Türkler Avrupa'yı e-ticaret ile fethedecek

13.04.2021 13:33
Türkler Avrupa'yı e-ticaret ile fethedecek, System.String[]

Bursa'da Makine mühendisi Ufuk Eryılmaz, ve İnşaat Mühendisi Tolga Yıldırım mesleklerini yapmak yerine sınır ötesi e-ticaret üzerinde araştırmalar yapmaya başladı.

Bursa'da Makine mühendisi Ufuk Eryılmaz, ve İnşaat Mühendisi Tolga Yıldırım mesleklerini yapmak yerine sınır ötesi e-ticaret üzerinde araştırmalar yapmaya başladı. Dünya devi satış platformlarını inceleyen iki arkadaş, Çin'in Amerika'yı adeta istila ettiğini ancak Avrupa'da çok zayıf kaldığını keşfetti. Ufuk ve Tolga, Amazon, Ebay, Zalando, Otto gibi platformlarda çok satan ürünleri mercek altına alıp Avrupa'da çok satacak ve Türkiye'de üretilen ürünleri belirlediler. Avrupa ülkelerinde şirket kurmalarına gerek kalmadan Türk şirketini Avrupa'da tescilleyerek satış yapmalarını için gereken tüm resmi prosedürleri tamamlayan iki arkadaş sayesinde şimdi onlarca firma ve girişimci Avrupa'ya mal satarak on binlerce Euro ciro yapmaya başladılar. Cezve tedarikçisi Ertuğrul Aslan'ın da hayatı Ufuk ve Tolga ile tanışmasıyla değişti. Şimdi bir çok Avrupa ülkesine cezve gönderen Aslan,

Türkiye'de 1 yılda kazandığını sadece 1 ayda kazanıyor.

Kurdukları Europeseller isimli firma ile İnternet ortamından Avrupa'ya ürün satışı konusunda proje geliştiren Ufuk Eryılmaz ve Tolga Yıldırım, özellikle pandemi sürecinde büyük sıkıntılar yaşayan esnaf, üretici ve imalatçılara Avrupa pazarının kapılarını açıyor. Mühendis Ufuk Eryılmaz, ürünlerini Avrupa'da satmak isteyen herkesi, satış yapmak istediği ülkelerde şirket kurma ve buna bağlı olarak ekstra bir masraf yapmadan sadece Türkiye'deki şirketini tescil ettirerek sınır ötesi e-ticaret hayalini gerçekleştirebileceğini söyledi. Eryılmaz, "Bu konuda Türk esnaflarımız, üreticilerimiz, imalatçılarımız ve şirketlerimiz büyük bir kazanç elde edecek. Bununla birlikte Türkiye'nin de kalkınması çok daha hızlı olacak. Bugün Çin'i Çin yapan da bu sınır ötesi e-ticaret girişimleridir" dedi.

Süreç nasıl işliyor

Türk mallarının ülkede ucuza imal edilebildiğini ve Avrupa'da ise yüksek kar marjıyla kolayca satılabildiğinin altını çizen Eryılmaz, "Bu konudaki analiz ve çalışmalarımızın ardından ikimiz de bu alanda yoğunlaştık. Kar amacından çok, Türkiye'yi çok daha hızlı kalkındırabilecek bir girişimin öncüsü olmak istiyoruz. Peki bu nasıl olacak, örnek vermek gerekirse bir bardaktan bahsedelim. Bu bardağı imal eden ve üretip imal etmesi de çok önemli değil, bir şekilde imalatçısından temin eden her türlü girişimci, bu bardağı Avrupa pazarına kolaylıkla sokabilir. Danışmanlığını yaptığımız şirketimiz, bu girişimciye bunun bütün yollarını ve kapılarını açıyor. Sadece ve sadece Türkiye'de şahıs, anonim veya Limited fark etmez, bir şirketiniz varsa, biz bu şirketinizi satış yapmak istediğiniz ülkede yasal hale getiriyoruz. O Ülkede bir vergi numaranız ve gümrük numaranız oluyor. Daha sonra çok ünlü ve bilinir bir veya birkaç satış sitesi üzerinden sanal mağazanızı kuruyoruz" dedi

Ürün lojistik ve depo desteği

Tüm sistemin ortalama iki ay içerisinde oturduğunu ve yüksek kar oranlarıyla satış yapılmaya başlandığını belirten Ufuk Eryılmaz, "E-ticaret ile sizin için kurduğumuz mağazadan sipariş almaya başladığınızda mallarınızı o ülkeden dağıtımı yapılacak olan depoya, ürünün sevkiyatına, gümrüklemesine, Avrupa'daki muhasebesine, reklam çalışmalarına ve hatta satmak istediğiniz ürünün doğru olması amacıyla ürün tespitine kadar esnaf ve girişimcilerimize yardımcı oluyoruz. Yani işimiz, size bir site kurup kenara çekilmek değil. Esnafımız yada girişimcimiz kazanana kadar tüm alanlarda yanlarında oluyoruz" dedi

Sınır ötesi e-ticarete hakim olan ülke Türkiye olacak

Başlattıkları bu girişim ve danışmanlık projesiyle, tıpkı Çin'in olduğu gibi Türkiye'nin de sınır ötesi e-ticaret ile çok hızlı kalkınmasını hedeflediklerini belirten Eryılmaz, "Ülkemizde üretilen ürünler hem çok kaliteli hem de maliyeti gerçekten çok düşük. Avrupa'da bu ürünler çok hızlı satılıyor. Bizden danışmanlık hizmeti alan bir girişimcimiz var. Bu girişimcimiz bakır eşyalar satıyor ve inanın satış rakamları ile kazandığı para gerçekten çok ciddi rakamlar. Bunun gibi çok sayıda danışanımız var. Her biri bu pandemi döneminde kendilerine bu yolu açtığımız için bize minnettarlar. Biz bunu yaygınlaştırmanın derdindeyiz. Bu sayede sınır ötesi e-ticaret alanında Avrupa pazarına hakim olan tek ülke Türkiye olacak. Bu konuda gerçekten çok iddialıyız" dedi.

İhracat hareketi

İhracat Hareketi adındaki Projeleriyle Türkiye'deki bir çok Şirketi Avrupa E-Ticaret pazaryerleri ile buluşturarak ciddi anlamda Ülke Ekonomisini katkı sağlayabileceklerini belirten Eryılmaz, "Bugün bir ufak ölçekte ki ayakkabı dükkanından çıkan ürünler bile İtalyan'ın, Almanya'nın sokaklarına geziyor, bu gerçekten hem o işletme için hem bizler için gurur verici ve büyük bir olay, biz bu alanda gereken tüm işleyişi şirketlerimizin adına yapmaya hazırız, olabildiğince Türk Esnafını, Üreticisini Avrupa pazaryerlerindeki son tüketici ile buluşturarak Türk Markalarını globalleştirme derdindeyiz ve aslında biz herkesi ihracat yapabilir hale getirerek para kazandırmanın peşindeyiz "dedi.

Avrupa'nın cezvesi Aslan'dan

Ertuğrul Aslan, Gaziantep'de üretilen ve iç pazara sattığı cezveleri Avrupa'ya satmak için Ufuk Eryılmaz'ın kapısını çaldı. Kısa bir araştırma yaptıktan sonra Avrupa ülkelerinde çok kullanılan ancak satan firma sayısının çok az olduğunu tespit edince Aslan'ın şirketini Almanya'da tescillediler. Kısa bir sürede Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine cezve göndermeye başlayan Ertuğrul Aslan, "Avrupa'ya mal satacağım aklımın ucundan gelmezdi. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Ufuk beye geldim. Şimdi resmen hayatım değişti. Her ay binlerce cezve gönderiyorum. Türkiye'de 1 yılda kazandığımı artık 1 ayda kazanıyorum" dedi. - BURSA

Türkler Avrupa'yı e-ticaret ile fethedecek
Türkler Avrupa'yı e-ticaret ile fethedecek
Türkler Avrupa'yı e-ticaret ile fethedecek
Türkler Avrupa'yı e-ticaret ile fethedecek
Türkler Avrupa'yı e-ticaret ile fethedecek

Tolga Yıldırım, E ticaret, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkler Avrupa'yı e-ticaret ile fethedecek - Son Dakika Ekonomi


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