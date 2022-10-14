Türkler, Belgrad'ı ziyaret eden turistler sıralamasında 2'nci oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı 2022'nin ilk 8 ayında ziyaret eden turistler arasında Ruslar ilk, Türkler ikinci sırada yer aldı.

Belgrad Turizm Organizasyonu tarafından paylaşılan verilere göre, Belgrad'ı bu yılın ilk 8 ayında 719 bin 447 turist ziyaret etti.

Belgrad'ı ağustos sonuna kadar ziyaret eden turistler listesinde Ruslar 46 bin 990 ziyaretçiyle ilk sırada, Türkler 46 bin 232 ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı. Almanlar 39 bin 465 ziyaretçiyle üçüncü, Bosna Hersekliler 35 bin 714 ziyaretçiyle dördüncü ve Hırvatlar 28 bin 100 ziyaretçiyle beşinci sırada oldu.

Belgrad'ı 2021'de ziyaret eden Türk sayısı 22 bini aştı

Kenti geçen yıl ziyaret eden Türk turist sayısı, 22 bin 113 olarak kayıtlara geçerek 4'üncü sırada yer almıştı. Sıralamada birinciliği 35 bin turist ile Bosna Hersekliler, ikinciliği 31 bin 469 kişi ile Ruslar, üçüncülüğü 25 bin 609 turist ile Almanlar izlemişti.