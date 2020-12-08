Türkler, Çad'ın turizmini dünyaya pazarlayacak - Son Dakika

Türkler, Çad'ın turizmini dünyaya pazarlayacak

08.12.2020 13:59
Türkler, Çad'ın turizmini dünyaya pazarlayacak, System.String[]

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü (World Tourism Forum Institute) ile Çad Turizm Bakanlığı arasında yapılan anlaşma kapsamında Çad'ın turizmini dünyaya Türkler tanıtacak.

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü (World Tourism Forum Institute) ile Çad Turizm Bakanlığı arasında yapılan anlaşma kapsamında Çad'ın turizmini dünyaya Türkler tanıtacak.

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü'nün açıklamasına göre, Mart 2021'de Çad'da Global Turizm Forumu düzenlenmesi, Çad'ın turizminin tanıtılması, ülkenin bu alandaki yatırımlarının ve turist sayısının artırılması gibi amaçlarla Çad Turizm Bakanlığı ile enstitü arasında anlaşma imzalandı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen imza töreninde konuşan Çad Turizm ve Kültür Bakanı Patalet Geo, enstitü ile imzaladıkları anlaşmanın bu alandaki vizyonlarını açacağını bildirdi.

Geo, anlaşmanın sadece Çad'da düzenlenecek Global Turizm Forumu'nu kapsamadığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu imza, Çad'ın 5 yıllık kalkınma planınının bir sembolüdür. Cumhurbaşkanımız İdris Debi Itno'nun dediği gibi ülkemizi turizm alanında artık çok duyacaksınız. Ekonomimizde turizmin payını artıracağız. Turizm, sadece para kazandırmanın ötesinde iş yaratan bir sektör. Her otel bir fabrika gibi çalışıyor. Klasik fabrikalardan farklı olarak kültürünüzü dünyaya ihraç ediyorsunuz."

"Çad'a 1 milyar dolarlık turizm yatırımı hedefliyoruz"

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı, bir süre önce Çad'da ziyaret ettiği Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile mutabakata vardıkları Global Turizm Forumu'nu Mart 2021'de Çad'da düzenleyeceklerini bildirdi.

Pandemiye rağmen hayata geçirecekleri forumda, dünya genelinden turizm ve turizm yatırımı alanında 1000 katılımcıyı ağırlayacaklarını anlatan Bağcı, konukların özel uçakla Çad'a getirileceğini ve hijyen kurallarına azami dikkat gösterileceğini aktardı.

Bağcı, iki günlük programda Çad'ın turizm ve turizme bağlı sektörlerdeki yatırım imkanlarının konuşulacağını kaydederek, özellikle başkent Emcemine ile Amjarasse bölgesinin ön plana çıkarılacağını ifade etti.

Şu anda Çad'da 3 tane 5 yıldızlı otelin bulunduğunu ancak bir tanesinin açık olduğunu, diğer ikisinin işletilemediğini belirten Bağcı, "Bu otellerin işletilmesi için yeterli ve donanımlı personel yok. Biz bu 3 oteli enstitü olarak devralıp işletmeye başlayacağız. Bu otellerle birlikte restoran, hava yolu ve benzeri alanlarda bir milyar dolarlık yatırım hedefliyoruz. Foruma kadar ülkedeki tüm yatırım imkanlarının raporlarını hazırlayıp yatırımcılarla paylaşacağız." dedi.

"Hedefimiz turist sayısını 4 milyona ulaştırmak"

Bulut Bağcı, şu anda ülkenin petrol, madencilik ve hayvancılık gibi sektörlerinin geliştiğini, turizmin yok denecek kadar az olduğunu, sadece bu sektörlerle ilgili yabancı konukların geldiğini bildirdi.

Ülkenin yıllık yabancı turist sayısının 100 bin civarında olduğunun bilgisini veren Bağcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çad, doğal özellikleri ve Sahra Çölü ile benzersiz güzellikler sunuyor. Hedefimiz başta Libya, Tunus, Fas, Gabon, Kamerun ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi bölge ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her yerinden yabancı konuğu Çad'da ağırlamak. Yapacağımız kaldıraç hareketiyle sistemi düzeltip hava yolu, otel ve restoranları düzenlemek ve turizm rotası oluşturmak istiyoruz. Yapılacak yatırım ve tanıtımlarla hedefimiz turist sayısını kısa vadede 300 bine, orta vadede 1,5 milyona ve 5 yılda da 4 milyona çıkarmak."

Bağcı, Afrika'daki turistlerin kişi başına düşen harcama tutarlarının 4 bin dolar civarında olduğunu kaydederek, 5 yılda 4 milyon turist sayısına ulaşmaları halinde 16 milyar dolarlık yıllık turizm geliri oluşacağını vurguladı.

Atılan imza sayesinde ülke turizminin Türklere emanet edildiğinin altını çizen Bağcı, "Çad'ın turizmine damga vuracak ve ülkenin bu alandaki gelirinin katlanarak artmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Yatırım, turist, Turizm, Çad, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkler, Çad'ın turizmini dünyaya pazarlayacak - Son Dakika Ekonomi


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