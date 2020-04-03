Son Dakika › Güncel › Türkler'den İtalyanlara mesaj: Güzel günler göreceğiz - Son Dakika
Türkler'den İtalyanlara mesaj: Güzel günler göreceğiz
17 dakika önce
Geçtiğimiz hafta YouTube kanalımızda yayınladığımız İtalyanlar'dan Türklere mesaj konulu videomuza bu kez de Türkler'den yanıt geldi.
Geçtiğimiz hafta YouTube kanalımızda yayınladığımız İtalyanlar'dan Türklere mesaj konulu videomuza bu kez de Türkler'den yanıt geldi. İşte İtalyanlara gönderilen o mesajlar.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:47
Son Dakika Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı yaptı Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı