Türkler, Dünya Saati Etkinliği Çerçevesinde, İklim Değişikliğine Dikkat Çekmek İçin Işıkları Söndürdü - Son Dakika
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Türkler, Dünya Saati Etkinliği Çerçevesinde, İklim Değişikliğine Dikkat Çekmek İçin Işıkları Söndürdü

27.03.2022 19:35
Türkler, Dünya Saati Etkinliği Çerçevesinde, İklim Değişikliğine Dikkat Çekmek İçin Işıkları Söndürdü

İSTANBUL, 27 Mart (Xinhua) — .Türkler, 2007 yılından bu yana Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından her yıl düzenlenen kamu kampanyası kapsamında, yerel saatle 20.30'dan itibaren (17.30 GMT), zorunlu olmayan ışıkları bir saat boyunca söndüren dünya genelindeki milyonlarca kişiye katıldı. WWF Türkiye İletişim Direktörü Neyran Akyıldız Cuma günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, insanların çevre bilincinin giderek […]

İSTANBUL, 27 Mart (Xinhua) — .Türkler, 2007 yılından bu yana Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından her yıl düzenlenen kamu kampanyası kapsamında, yerel saatle 20.30'dan itibaren (17.30 GMT), zorunlu olmayan ışıkları bir saat boyunca söndüren dünya genelindeki milyonlarca kişiye katıldı. WWF Türkiye İletişim Direktörü Neyran Akyıldız Cuma günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, insanların çevre bilincinin giderek artmasıyla, ülkede ışıkları söndürme etkinliğinin yıllar geçtikçe popülerlik kazandığını belirtti. Akyıldız, "Konseptin başlangıcından bu yana Türkiye'de Dünya Saati uygulamasına dahil oluyoruz ve artık bu tarih, çevre, iklim ve gezegen bilinci olan birçok takipçimizin beklediği bir tarih haline geldi" diye konuştu.

Bu arada, iklim kriziyle ilgili toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik küresel çabalarla dayanışma içinde, ülke genelindeki önemli noktalardaki ışıklar da söndürüldü. Türkiye'nin finans ve kültür merkezi İstanbul'da, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Boğaziçi üzerindeki iki köprü bir saat boyunca karanlığa gömüldü. Ortaçağ mimarisi olan Galata Kulesi ve Osmanlı döneminden Ortaköy Camisi gibi kentteki birçok ikonik yapının da ışıkları söndürüldü. Akyıldız, "Hükümetler, şirketler ve bireyler olarak hepimiz, alarm veren bir iklim durumuyla karşı karşıya olduğumuzun ve iş yapma şeklimizi değiştirmemiz gerektiğinin bilincine varmamız gerekiyor" dedi.

WWF-Türkiye yetkilisine göre, dünya enerji kullanımını gözden geçirmeli ve fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltarak karbon emisyonlarına yönelik çözümler bulmalı. WWF Türkiye Genel Müdürü Asli Pasinli de, Türkiye'nin özellikle ülkeyi geçen yıl vuran ciddi kuraklık, orman yangınları ve seller nedeniyle, iklim krizinin derin etkilerini yaşadığını belirtti. Pasinli'nin yayınladığı basın açıklamasında, "Ne yazık ki, iklim krizi tehditi, somut sonuçlarını görmeye başlamadan önce tüm dünyanın gündeminde bile değildi" ifadesi yer aldı. Avustralya'nın Sidney kentinde 2007 yılında başlayan Dünya Saati etkinliği, 150'den fazla ülkeden milyonların katılımıyla kısa sürede dünya genelinde bir çevre hareketi haline geldi.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Türkler, Dünya Saati Etkinliği Çerçevesinde, İklim Değişikliğine Dikkat Çekmek İçin Işıkları Söndürdü - Son Dakika


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