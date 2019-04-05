Türkler, dünyanın mutfağına talip
27 dakika önce
Dört yılda 18 farklı ülkede nokta atışı organizasyon düzenleyen Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği, 33'üncü etkinliğini İngiltere'de gerçekleştirdi.
Dört yılda 18 farklı ülkede nokta atışı organizasyon düzenleyen Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği, 33'üncü etkinliğini İngiltere
'de gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:31
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