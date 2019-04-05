Son Dakika Haberleri: Türkler, dünyanın mutfağına talip

Türkler, dünyanın mutfağına talip

27 dakika önce

Dört yılda 18 farklı ülkede nokta atışı organizasyon düzenleyen Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği, 33'üncü etkinliğini İngiltere'de gerçekleştirdi.

Türkler, dünyanın mutfağına talip, System.String[]
Dört yılda 18 farklı ülkede nokta atışı organizasyon düzenleyen Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği, 33'üncü etkinliğini İngiltere'de gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:31 

İngiltere, Ekonomi
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