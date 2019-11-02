Türkler espri anlayışına önem veriyor, ciddi ilişki istiyor

Türklerin ilişkide en önem verdikleri konuların başında espri anlayışı geliyor.

İletişim uygulaması OKCupid, Türk kullanıcılarının ilişkiye bakış açılarını içeren verilerini paylaştı. Bu verilere göre Türklerin ilişkide en önem verdikleri konuların başında espri anlayışı geliyor. Kullanıcıların yüzde 99'u eşlerinin espri anlayışının 'önemli' olduğunu vurgularken, yüzde 77 espri anlayışının 'çok önemli' olduğuna dikkat çekti. Öte yandan, uygulama kullanıcılarının yüzde 72'si 'ilişki ciddi bir hal aldığında taahhüt vermekten korkmadığını', yani ciddi bir ilişki istediğini belirtti. Ciddi ilişki isteyenlerin oranı erkeklerde 74 iken kadınlarda bu oran yüzde 69'a düşüyor.

BURÇLARIN ÖNEMİ YOK

Astroloji, sanılanın aksine Türk kullanıcılar için ilişkide belirleyici bir unsur değil. Kullanıcıların yüzde 66'sı burçların ilişkilerinde önemli olmadığını belirtiyor. Öte yandan birlikte olacak kişinin basit mi yoksa karmaşık bir kişilik mi olmasını istersiniz? sorusuna kullanıcıların yüzde 60'ı, basit diye yanıt verdi. Kullanıcıların eşleriyle banka hesaplarının ortak olmasını isteyip istemedikleri sorulduğunda ise yüzde 75'i ayrı hesap istediklerini söyledi. Bu oran kadınlarda 85 iken, erkekler yüzde 71. Bu bulgular kadınların finansal bağımsızlık konusuna önem verdiklerini gösteriyor.

FUTBOLDA TAVİZ YOK

Eşinizin futbol merakını nasıl karşılarsınız, onunla maça gider ya da izler misiniz? sorusuna kullanıcıların sadece yüzde 39'u evet derken, yüzde 61'i hayır cevabını vermiş. Futbol eşler arasında ayrıştırıcı bir rol oynuyor.

BİRLİKTE TV İZLEMEK ÇOK REVAÇTA

Eşle birlikte yapılan sosyal aktivitelerin başında TV programı izlemek geldi. Kullanıcıların yüzde 62'si eşle birlikte vakit geçirirken en çok TV programlarını izlemek keyif alıyor.

(İHA)