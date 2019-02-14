Türkler Evlenmede 26 AB Ülkesini Geride Bıraktı

EUROSTAT'IN ülkelerdeki her bin kişilik nüfusa karşılık gelen evlenme istatistiklerine göre, AB
üyesi 28 ülkede ortalama evlenme oranı binde 4,3 seviyesinde gerçekleşti. Evlenme oranı en yüksek AB ülkesi binde 7,5'le Litvanya
olurken, Litvanya'yı binde 7,3'le Romanya
, binde 6,8'le Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi ve Letonya
izledi.
EN AZ SLOVENYA EVLENDİ
AB ülkeleri arasında evlenme oranı en düşük ülkeler ise binde 3,1'le Slovenya
, binde 3,2'yle İtalya
ve Lüksemburg
olarak ölçüldü. Bu ülkeleri binde 3,3'le Portekiz
, binde 3,5'le Fransa
ve binde 3,7'yle İspanya
takip etti. Söz
konusu oran Almanya
'da binde 5, İngiltere
'de binde 4,4 ve Hollanda
'da binde 3,8 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye
'de 2017 yılında evlenme oranı ise binde 7,1'i buldu. Böylece Türkiye'de evlenenlerin oranı AB üyesi 26 ülkeyi geçti.